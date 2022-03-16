Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, Süper Lig hakkında yaptığı ironiyle İngiltere'de manşet oldu

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında oynadığı Sivasspor maçında Mario Balotelli’nin attığı golle 3-2 öne geçti, ancak İtalyan yıldızın golü VAR kararıyla iptal edildi.

Adana Demirspor, bu iptal kararının ardından yediği penaltı golüyle mücadeleden 2-3 mağlup ayrıldı.

Maçtan sonra bir golü iptal edilen Balotelli, hakemlerden ve sistemden şikayet etti.

İtalyan yıldızın bu isyanı, İngiltere medyasınında gündeminde yer aldı ve Balotelli’nin hakeme olan isyanından bahsedildi.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mario Balotelli, Sivasspor maçının ardından iptal edilen golünü paylaştı.

İtalyan yıldız paylaşımında, "Gollerimi ve asistlerimi iptal ediyorlar. Çok temiz ve güzel bir sistem var burada" açıklamasını yaptı.

Mario Balottelli'nin isyanını İngiltere'de yayın yapan Daily Star manşetine taşıdı.

İngiliz basını, "Mario Balotelli, harika olduğunu düşündüğü asistin iptal edilmesinden dolayı hakeme isyan etti" şeklinde haber yaptı.

Balotelli bu sezon Adana Demirspor'da ne yaptı?

Sezon başında Monza'dan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olan İtalyan golcü, 26 maçta forma giydi.

12 kez fileleri sarsan 31 yaşındaki futbolcu, 6 asist katkısında bulundu.

Yeniden İtalya Milli Takımı’na seçildi

Roberto Mancini, Türkiye’de gösterdiği performansın ardından 3,5 yıl aradan sonra Balotelli'yi, yeniden İtalya Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağırdı.

Son olarak 2018 yılının eylül ayında, İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, uzun süredir gerçekleştirmeyi istediği arzusuna ulaştı.

İtalya Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na gitmek için mart ayında Kuzey Makedonya, Portekiz ve Türkiye’nin olduğu C Yolu'nda Avrupa Elemeleri play-off turunda mücadele edecek.

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