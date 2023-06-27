Teknik direktör arayışları devam eden Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile büyük oranda anlaştı.

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Adana Demirspor, Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre bir dönem Barcelona formasıyla Avrupa futboluna damgasını vuran Hollandalı futbol adamı Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor’un ismi Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile de anılmıştı.

Van Gaal'in yardımcısıydı

Futbol hayatını noktaladıktan sonra aralarında Barcelona’nın da olduğu çeşitli takımların altyapısında görev alan Kluivert, 2016-2017 sezonunda PSG’de sportif direktör olarak da çalışmıştı. 2012-2014 yılları arasında Hollanda Milli Takımı’nda dünyaca ünlü teknik direktör Louis van Gaal’in yardımcılığını yapan Kluivert, Kamerun Milli Takımı’nda da Clarence Seedorf’un yardımcılığını yapmıştı.

Kariyerinde ilk defa bir A takımda birinci adam olma deneyimini yaşayaca olan Kluivert, bir dönem Ajax’ın U19 takımını da çalıştırmıştı. Futbolculuk yıllarında dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Kluivert, Barcelona formasıyla çıktığı 225 karşılaşmada rakip filelere 116 gol atmıştı. Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi’ni de kazanan Kluivert, Newcastle United, Valencia, PSV ve Lille formaları da giymişti.