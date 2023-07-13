Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de iz bırakmayı başaran Portekizli yıldız, gelecek sezon yine Türkiye’de top koşturacak.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, yeni sezonda yeniden Süper Lig’de boy gösterecek.

Kariyerinin en iyi dönemini Alex Ferguson döneminde Manchester United’da geçiren Portekizli yıldız, GOAL’ün edindiği bilgiye göre Türk futbolunu gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi’nde temsil edecek olan Adana Demirspor ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'de iz bırakmıştı

Fenerbahçe’de bir sezon oynadıktan sonra İspanya’nın Valencia kulübüne transfer olan 36 yaşındaki futbolcu sonrasında Lazio ve altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon’da oynadıktan sonra kıta değiştirmişti.

2019-2021 yıllar arasında MLS takımlarından Orlando’da boy gösteren ve burada da akılda kalıcı performanslara imza atan Nani, 2021-2022 sezonunda ise Venezia formasıyla Serie A’ya dönmüştü.

2022’den bu yana Melbourne Victory formasıyla Avustralya Ligi’nde top koşturan Nani Fenerbahçe formasını sadece bir sezon giymesine rağmen oldukça etkili olmuştu. Ligde sekizer gol ve asistle oynayan yıldız futbolcu tüm kulvarlara ise 12’şer gol ve asist sığdırmış ve Fenerbahçe adına 2015-2016 sezonunun en etkili futbolcularından biri olmayı başarmıştı.