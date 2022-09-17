Bir dönem Beşiktaş, Chelsea ve West Ham forması da giyen yıldızın Adana Demirspor'da kazanacağı ücret duyanları şaşırtıyor.

Chelsea altyapısında forma giyerek Türk futbolseverleri heyecanlandıran ve kariyerinin zirvesine Beşiktaş formasıyla çıkan gurbetçi futbolcu Gökhan Töre, transfer döneminin son günlerinde Adana Demirspor ile anlaşmaya varırken, kadrosunda çok sayıda dünyaca ünlü futbolcu barındıran kulübün 30 yaşındaki isme ödedidiği maaş oldukça dikkat çekti.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Gökhan ile bir yılı opsiyonlu üç senelik sözleşme imzalayan Adana Demirspor, oyuncuya aylık 6 bin 471 lira ödeyecek. Daha önce Beşiktaş'tan aylık 375 bin lira garanti ücret alan Gökhan, performansını yükseltip sürekli forma giyen bir oyuncuya dönüşmesi halinde maaşında artış yaşanacak ve daha çok kazanacak.

Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu elde eden Gökhan Töre, kariyerini en iyi dönemini sezonu altı gol ve yedi asistle tamamladığı 2015-2016 sezonunda yaşamış ve şampiyonluk kutlamlarının ardından eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Premier Lig takımı West Ham United'a transfer olmuştu. West Ham'da bekleneni veremeyen Gökhan bir dönem Rubin Kazan, Hamburg ve Yeni Malatyaspor'da da oynamıştı.