Acun Ilıcalı, Shelbourne'ü neden satın aldığını açıkladı ve İrlanda kulübünü 'hazine' olarak tanımladı.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, futboldaki yatırımları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı, İrlanda ekibi Shelbourne'ü neden satın aldığını da açıkladı.

Ne söylendi?

Acun Ilcalı, konuyla alakalı şunları söyledi:

"Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha fazlasına sahip olduğunuzda daha fazla başarı elde edebileceğinize her zaman inandım.

"Bu yüzden başka bir kulübe daha ihtiyacımız vardı. Portekiz'den Belçika'ya kadar bazı fırsatlarımız oldu.

"Ancak Dublin'de gizli bir hazine vardı. Onun adı Shelbourne. Buradaki potansiyele inanıyoruz.

"Çok heyecanlıyım. Bu, beş günde olan bir hikâye değil. Aylar sürdü. Artık Shelbourne FC'nin sahibiyiz. Hedefimiz, bu güzel kulübü eski günlerine geri getirmek.

"Bundan çok uzakta değiliz. Çok pozitif enerji hissediyorum."

Bu arada Acun Ilıcalı’nın basın toplantısına 70’ten fazla basın mensubu katıldı.