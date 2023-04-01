Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, futbol sektöründeki yatırımlarını hızlandırmış durumda.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbola yatırımlarına devam etmekte bir hayli kararlı görünüyor. Ilıcalı'nın yeni hedefi ise bu kez bir İrlanda kulübü.

Hull Live'da yer alan habere göre Ilıcalı, İrlanda Ligi ekibi Sherbourne'e yatırım yapmak için harekete geçti ve görüşmelerde epey bir yol kat etti.

Türk iş adamının geçen ay Hull City'nin Bristol City ile oynadığı maçın ardından Sherbourne'ün St Patrick's Athletic ile oynadığı derbide maçı tribünden izlediği öğrenildi.

Ilıcalı'nın Shelbourne'un rakibi Dundalk'ın yaklaşık yüzde 70 hissesini satın alacağı tahmin edilmişti, ancak bu görüşmeler boşa çıktı ve Türk iş adamı, daha sonra Dublin merkezli Shelbourne'ü seçti.

Shelbourne, İrlanda Ligi'nde kaçıncı sırada?

İrlanda Premier Lig'inde 2022-23 sezonunun yedi haftası geride kaldı. Shelbourne, 10 takımlı ligde şu anda sekiz puanla yedinci sırada yer alıyor.