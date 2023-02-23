Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, bir başka kulüp daha satın almayı amaçlıyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir futbol takımı satın almaya hazırlanıyor.

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Hull City'deki altyapı oyuncularının gelişimi için bir kulüp satın almayı amaçladığını açıklamıştı.

Şimdi bu hedefi doğrulayacak bir haber ortaya çıktı.

İddialar neler?

İrlanda merkezli LMFM'de yer alan habere göre Ilıcalı'nın hedefindeki kulübün İrlanda Premier Lig'de mücadele eden Dundalk FC olduğu bildirildi.

Haberde, Ilıcalı'nın İrlanda kulübünü satın alarak genç oyuncularına burada forma şansı vereceği belirtildi.

İrlanda Premier Lig'in en başarılı ikinci kulübü olarak gösterilen Dundalk FC, kulüp tarihinde 14 İrlanda şampiyonluğu, 12 İrlanda FAI Cup ve 7 İrlanda Lig Kupası kazandı.

Acun Ilıcalı ve Hull City'i ne bekliyor?

Küme düşme hattından hızla uzaklaşan Hull City, Championshp'te 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

Liam Rosenior'un öğrencileri, 34. hafta mücadelesinde 25 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bristol City ile karşılaşacak.