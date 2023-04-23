Acun Ilıcalı, verdiği radikal karar ile Hull City'yi adeta şaha kaldırırken Ozan Tufan da rekor kırdı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, menajer değişikliğinin ardından form grafiğini bir hayli yükseltti.

Hull City, teknik direktörlük koltuğuna Liam Rosenior’un geçmesinden bu yana iç sahada çıktığı son sekiz maçın yedisinde kalesinde gol görmedi.

Genç teknik adam ayrıca bu süreçte zorlu fikstürü kolaya çevirdi. İç sahada oynanan maçlarda, Premier Lig'den yakın dönemde düşen West Bromwich ve Championship’in iddialı takımlarından Millwall’ı yenen Hull, geçtiğimiz sezon Premier Lig’e veda eden Watford’u da bu hafta evinde mağlup etti ve rakibinin Play-Off ümitlerini bitirdi.

Acun Ilıcalı'nın hamlesi, takımı 'pasör' hale getirdi

Rosenior’dan önce maç başına 445 pas yapan Hull City, Rosenior göreve geldikten sonra ortalama 510 pas sayısına ulaştı. Pas oyununa yatkın bir takım oluşturan Rosenior, bu başarıyı mevcut oyuncularla yakaladı.

Yeni sistemde Ozan Tufan’ı parlatan genç teknik adam, millî futbolcuyu skorer bir profile çevirdi.

Ozan Tufan rekor kırdı

2012/13 sezonunda Bursaspor formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla ilk 11’de çıktığı 27 maçta sekiz gol attı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.

Maç başına gol ortalamasını da yükselten Tufan, Hull City’nin ve Rosenior’un anahtar oyuncularından oldu.

Hull City, Championship'te 44. haftanın sonunda 56 puanla 15. sırada yer alıyor.