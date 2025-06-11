Acun Ilıcalı Fenerbahçe'deki görevinden neden istifa etti?

Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe, Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. 2024-25 döneminde yönetim kurulu üyesi ve asbaşkan olarak görev yapan Ilıcalı, artık kulüp yönetiminde yer almayacak.

Resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.



Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.



Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.”

Sürpriz karar

Başkan Ali Koç’un yönetiminde önemli bir görev üstlenen Acun Ilıcalı, özellikle teknik direktör seçimlerinde ve bazı transfer süreçlerinde aktif rol oynamıştı. Ayrılığı, camiada sürpriz olarak değerlendirilirken, Ilıcalı’nın neden ayrıldığına dair henüz resmi bir gerekçe paylaşılmadı.

Acun Ilıcalı, sadece televizyon dünyasındaki başarısıyla değil, son dönemde futbola olan ilgisi ve yatırımlarıyla da ön plandaydı. İngiltere’de Hull City’nin sahibi olan Ilıcalı’nın, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe dışında futbol alanındaki diğer projelerine odaklanacağı tahmin ediliyor.