Championship ekibi Hull City, taraftarlarına büyük bir jest yaptı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, sezon sonuna dek deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz olarak götüreceğini duyurdu.

‘Tek aile, tek rüya’ sloganıyla sezona başlayan Hull City’de alınan bu karar sonrasında taraftarlar sosyal medyada kulübü ‘mention’ yağmuruna tuttu.

Taraftarlar bu gelişmeyi ‘İngiltere tarihinde bir ilk’ olarak nitelendirdi ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı’ya teşekkür etti.

Acun Ilıcalı ne söyledi?

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, artan maliyetlere vurgu yaparak konuyla ilgili şunları söyledi:

“Geldiğimiz günden bu yana taraftarımızın desteği muhteşemdi. Biz de bu desteklerine kayıtsız kalmadık ve bu kararı aldık."

Kulübün duyurduğu organizasyon 11 Şubat’ta Stoke City deplasmanıyla başlayacak ve sezonun son deplasmanı olan Luton Town maçıyla sona erecek.

Hull City'i ne bekliyor?

Championship ekibi, 7 Ocak'ta FA Cup 3. Tur mücadelesinde Fulham'ı konuk edecek. Hull City daha sonra 14 Ocak'ta ligde Huddersfield'ı ağırlayacak.