Bundesliga takımlarından Dortmund’un eski fizyoterapisti Thomas Zetzmann, Alman ekibinde görev yaptığı dönemde çok sayıda kulüp personelinin Jürgen Klopp’tan çekindiğini söyledi.

Şu anda Liverpool’u çalıştıran Klopp’un antrenmanlarda zaman zaman acımasız olabildiğini belirten Zetzmann, Klopp’un antrenmanda takımın üçüncü kalecisi Zlatan Alomerovic ile yaşadığı tartışmaya da değindi.

“Marbella’daki hazırlık kampında herkes henüz tam anlamıyla uyanmamıştı ve antrenmanda yaptığımız maç pek iyi gitmedi.

Üçüncü kalecimiz Alomerovic bir oyuncuyla çarpıştı ve bursu kanadı.

Buz kutusuyla oldukça uzaktaydım. Jürgen ile çalışıyorsanız sahaya sadece gerçekten kritik durumlarda girmelisiniz çünkü oyunu gereksiz yere durdurmak istemez. Zlatan çok kan kaybediyordu ancak Jürgen bağırarak kalkmasını istedi.

Zlatan ise buna sert bir tepki gösterdi ve, ‘Kalk ne demek? Görmüyor musun?’ dedi.

Bunca yıl boyunca kimse buna cesaret edememişti ve Klopp oyuncuya sert bir tepki göstererek hemen kalesine geçmezse onu B takıma göndereceğini söyledi.

Onu sakinleştirmeye çalıştım ama sonrasında bana da saldırdı. Daha sonra sık sık yaptığı gibi bu durum nedeniyle özür diledi ve durumu daha farklı idare edebileceğini belirtti"