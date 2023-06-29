Tottenham yıldızı Heung-min Son, Güney Kore'nin gözünde resmî olarak bir yaş daha gençleşti.

Koreliler, doğumda bir yaşında olarak kabul ediliyordu

Her 1 Ocak'ta bir yaş daha alıyorlardı

Yeni başkan tarafından kurallar değişti

NE OLDU? Kore yasasındaki bir değişiklik, yaşın sayılma yöntemlerini dünyanın geri kalanıyla uyumlu hale getirdi. Daha önce yeni doğan bebeklerin doğumdan itibaren bir yaşında olduğu kabul ediliyordu. Yani dokuz aylık hamilelik dönemi dikkate alınıyordu. Ayrıca tüm Korelilerin, doğdukları aydan bağımsız olarak her 1 Ocak'ta yaş aldığı kabul ediliyordu. Ancak şimdi işler tamamen değişti.

HEUNG-MIN SON NEDEN KÜÇÜLDÜ? Yeni seçilen cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un talimatı ile aralık ayında kabul edilen bir yasa şimdi yürürlüğe girdi. Buna göre ülkede herkes bir yaş küçüldü. Bu durum Heung-min Son'a da yansıdı. Güney Koreli, artık 30 yaşında sayılıyor.

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Getty

SIRADA NE VAR? Son'un Tottenham'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcu, 2022-23 sezonunda Spurs formasıyla toplamda 100 Premier Lig golünü geçti. Adı Suudi Arabistan kulüpleri ile anılan Son'un takımda kalması bekleniyor.