AC Milan, çarşamba günü Bologna karşısında sezonun ilk lig yenilgisini aldı. Alphadjo Cissè, Rossoneri'nin iki golünü attı ancak maçın yıldızı Samuel Mbangula'ydı. Belçikalı oyuncu, hat-trick yaparak San Siro'daki etkileyici 2-4'lük galibiyette büyük pay sahibi oldu. Milan beşinci, Bologna ise 11. sırada yer alıyor.

Keyifli geçen maçta ilk golü Bologna buldu. Nadir Zortea iyi bir koşu yaptı ve kendisine uygun bir pas verildi. Ortasında top Mbangula'ya ulaştı. Mbangula sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Milan kısa sürede maça ortak oldu ancak bunu büyük ölçüde Arthur Theate'ye borçluydu. Belçikalı millî oyuncu iki kez rakibine geçildi, Cissè de önüne çıkan fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

Kısa süre sonra Milan öne geçti. Ağları havalandıran isim yine Cissè'ydi. Bir dönem PSV'nin transfer hedefi olan oyuncu, arka direkte bacağını topa dokunacak kadar uzatarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İkinci yarıda Milan için işler tamamen tersine döndü. Bologna önce Davide Bartesaghi'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Yalnızca iki dakika sonra, 62. dakikada, şutunu çekmeden önce ustaca bir an bekleyen Mbangula skoru 2-3 yaptı.

Milan beraberlik için yüklenmek zorundaydı ancak eşitliği sağlayamadı ve maçın son bölümünde kontra atağa yakalandı. Eski AZ oyuncusu Jens Odgaard'ın yana çıkardığı pasta Mbangula, maçın skorunu belirleyen golü kolaylıkla attı: 2-4.



