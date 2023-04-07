AC Milan ve Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunun ardından yoluna devam eden sekiz takım, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Bu turda dikkat çeken eşleşmelerden biri de AC Milan - Napoli eşleşmesi oldu. İki Serie A ekibi, Avrupa'da da kozlarını paylaşacak.

Peki AC Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GOAL Türkiye, göz atıyor.

AC Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz haftalarda Napoli'yi Serie A'da 4-0 gibi ezici bir skorla yenen AC Milan, 12 Nisan Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Milano'da San Siro'da konuk edecek.

Sansiro'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Victor Osimhen, Milan maçında oynayacak mı?

Sakatlığı bulunan Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Nijeryalı golcünün AC Milan karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.