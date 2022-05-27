AC Milan'ın yıldızı Leao, Real Madrid iddialarına yanıt verdi

Genç forvet, Milan'ın şampiyonluğuna 11 golle katkıda bulundu.

AC Milan'ın yıldızı Rafael Leao, Real Madrid ile ilgili çıkan transfer haberlerinden gurur duyduğunu ancak Serie A şampiyonu ile parlamaya devam etmek istediğini itiraf etti.

22 yaşındaki Leao, bu sezon Rossoneri adına 11 gol kaydetti.

Bu, 2010-11 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğuydu ve Portekizli golcü, hem kendisinin hem de kulübün birlikte daha büyük şeylere devam edebileceğine inanıyor.

Leao, Real Madrid haberleri hakkında ne dedi?

Yıldız futbolcu, A Bola'ya verdiği demeçte, kendisi hakkında çıkan Real Madrid haberleriyle ilgili şunları söyledi:

"Milan'dayım, sözleşmemin bitmesine iki yıl daha var ve burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Milan'ın dokunulmaz olduğumu söylediğini duyduğuma sevindim."

dedi Leao, Madrid raporları hakkında soru sorulduğunda A Bola'ya.

"Real Madrid'in ilgilendiğine dair söylentiler beni mutlu ediyor ama ayaklarımı yere sağlam basıyorum. Böyle tecrübeli oyuncularla çalışmaktan gurur duyuyorum.”

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Leao ilk olarak genç yaşında Sporting'den Milano'ya transfer oldu ve San Siro'da kendisini kanıtlamak için zaman buldu.

2021-22 sezonu, gol sayısında ilk kez çift hanelere ulaştığı için forvet için bir çıkış yılı oldu ve bunun sadece bir başlangıç ​​olduğuna inanıyor.

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"2018'de Sporting'den çok genç ayrıldım ve Lille'e gittim. İnsanlar farkında olmayabilir ama Ligue 1 de güçlü bir lig ve ben oradan evrimleştim.

"İlk iki yıl Milan'da istediğim gibi gitmedi ama şimdi daha olgunum ve kendime daha çok güveniyorum.

"Kulübüm ve millî takımım için bir referans noktası olmak istiyorum. Gelecekte harika şeyler yapmayı umuyorum.”