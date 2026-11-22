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AC Milan, Pazar akşamı Serie A'da görkemli bir galibiyet aldı. Frosinone'yi kendi sahasında 5-1 mağlup etti.

Frosinone henüz ikinci dakika dolmadan direğe takıldı ancak ilk gol hemen ardından diğer kalede geldi. Gabriele Calvani topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.

Böylece maça rüya gibi başlayan Milan, ilk yarının ortalarında farkı ikiye çıkardı. Kısa süre önce kafa vuruşunda topu az farkla üstten auta gönderen Gonçalo Ramos, çok hızlı gelişen bir kontra atağı golle tamamladı: 2-0.

Çok geçmeden konuk ekip maçtaki heyecanı yeniden artırdı. Patrizio Masini kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

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İkinci yarıda Milan'ın önceliği üstünlüğünü korumaktı. Ancak devre arasında sonra biraz şaşırtıcı biçimde fark açıldı.

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Ardon Jashari şık bir hareketle skoru 3-1'e getirdi, ardından Alphadjo Cisse de dördüncü golü attı. 4-1'i getiren gol bir an için iptal edilecek gibi görünse de VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Skor daha sonra 5-1'e de geldi. Christian Pulisic topu kaleci Lorenzo Palmisani'nin üzerinden şık bir aşırtma vuruşuyla ağlara gönderdi. Farklı galibiyetin ardından San Siro'da bayram havası vardı.

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Üç puanı alan Milan, Serie A'da yeniden dördüncü sıraya yükseldi. Lider Lazio ile arasındaki puan farkı şu anda beş.

Frosinone ise maçtan puansız ayrılarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Buna rağmen ligde hâlâ iyi bir konumda, yedinci sırada bulunuyor.