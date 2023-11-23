Paolo Maldini, Lionel Messi ile sözleşme imzalamak için yapılan başarısız girişimlere ışık tutuyor.

AC Milan efsanesi Paolo Maldini, kulübün Lionel Messi'yi transfer etmek istediğini ancak bunu başaramadıklarını açıkladı.

PoretCast podcast'inde konuşan Maldini, bu hedef için 10 gün boyunca yoğun bir şekilde çalıştığını bildirdi.

İtalyan eski kaptan, bu girişimin Messi'nin Paris Saint-Germain'i tercih ettiği kritik 2021 yazında gerçekleştiğini duyurdu.

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Ne söyledi?

Maldini, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Leo Messi'yi transfer etmeye çalıştık. Onu istedim, bunun için çağrıda bulunduk ancak 10 gün sonra bunun imkânsız olduğunu anladık.

"Artık çok geç ama Messi gibi bir oyuncu herkesin izlemek isteyeceği bir gösteri. Onun Inter'e gidebileceğini okuduğumda korktum!"

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2021-22 sezonunda AC Milan, Messi'yi alamamasına rağmen İtalya Serie A'da şampiyon olmayı başardı.

Sekiz Ballon d'Or sahibi ise 2023'ün başlarında Inter Miami'ye imza atmadan önce iki yılını Paris'te geçirmişti.