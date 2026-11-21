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Bruno Fernandes ve Ermedin Demirovic gelecekte AC Milan forması giyebilir. İddiaya göre Markus Krösche'nin planı bu.

Markus Krösche, AC Milan'da henüz resmen göreve başlamamış olsa da şimdiden ses getirecek iki transfer üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. İtalyan gazetelerinde yer alan haberlere göre müstakbel sportif direktör, hem Bruno Fernandes (Manchester United) hem de Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) ile ilgileniyor.

Corriere dello Sport, Krösche'nin Fernandes'i kış transfer döneminde kadroya katmak için harekete geçtiğini öne sürdü. Sözleşmesi yazın sona erecek olan United kaptanının transfere sıcak baktığı ve teknik direktör Ruben Amorim ile yeniden çalışmaya da açık olduğu belirtiliyor.

Ancak Fernandes'in sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Üstelik bir kez daha kriz yaşayan Red Devils'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, kısa süre önce şunu açıkça söyledi: "Bruno bizim kaptanımız ve önemli bir oyuncu." 32 yaşındaki oyuncu, Pochettino'nun selefi Michael Carrick ile daha önce bir süre anlaşmazlık yaşamıştı.

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Ardından Fernandes'in yeni sözleşme görüşmelerini şimdilik tamamen askıya aldığına dair söylentiler yayıldı. İngiliz bulvar gazetesi Sun, oyuncunun bunun yerine Pochettino ile çalışmanın nasıl başlayacağını görmek istediğini yazdı.

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AC Milan'ın gündeminde Ermedin Demirovic de var mı?

Ancak Milan'ın kış transfer dönemindeki en büyük önceliğinin yeni bir forvet kadrosuna katmak olduğu belirtiliyor. Tuttosport'a göre Demirovic, ikisinin de yaklaşık 70 milyon avroya mal olacağı düşünülen ve bir süredir Rossoneri ile anılan Endrick (Real Madrid) ile Nicolo Tresoldi'ye (FC Brügge) kıyasla daha uygun maliyetli bir alternatif olarak öne çıktı.

Demirovic'in Stuttgart'taki sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor ve şu an için bir uzatma ihtimali görünmüyor. Üstelik aynı yaz Stuttgart'ta çok sayıda başka oyuncunun da sözleşmesi sona erecek ve bunlardan bazıları kulüp için daha yüksek öncelik taşıyor. Bu durum, iyi bir anlaşma yapabileceği konusunda Milan'ı umutlandırıyor. Krösche de Eintracht Frankfurt'tan kendi isteğiyle ayrılmasının üzerinden henüz birkaç hafta geçmişken, kariyer geçmişi sayesinde Bundesliga'da çok güçlü bağlantılara sahip.

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Yazın Ermedin Demirovic hakkında neden transfer söylentileri çıkmıştı?

Yazın, milyonlarca avroluk Dzenan Pejcinovic transferiyle birlikte Demirovic'in ayrılacağına dair ısrarlı söylentiler ortaya çıkmıştı . Adı Galatasaray ile anılan Bosnalı oyuncu ise kalmayı seçti ve o zamandan beri, henüz aradığını bulamayan yeni transferden daha fazla süre aldı.

Milan ve ilgisini sürdüren Türk devinin yanı sıra Premier League kulüplerinin de 28 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ettiği iddia ediliyor.