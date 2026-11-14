AC Milan, 4 milyon avro tazminat ödenmesini gerektiren bir anlaşmayla Markus Krosche'yi futbol yapılanmasının başına getirmeye hızla yaklaşıyor. Alman yönetici, güvendiği çalışma arkadaşı Timmo Hardung ile birlikte kulübün sportif yapılanmasını tamamen elden geçirmeyi planlıyor.

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Milan, yönetimine önemli bir isim katmaya yakın

Milan, yönetim yapısını yeniden şekillendirecek önemli bir anlaşmayı tamamlamak üzere. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan kulübü, Krosche ile anlaşmaya çok yakın.

Alman yönetici, Milan'ın yeni futbol yapılanması sorumlusu olarak göreve getirilmeye hazırlanıyor. Ancak anlaşmanın tamamlanması, kulüp sahiplerinin önemli bir mali taahhütte bulunmasını gerektirecek.

Krosche'nin Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi hâlâ devam ediyor. Bu nedenle Milan'ın onu kadrosuna katmak için yaklaşık 4 milyon avro tazminat ödemesi gerekecek.

Transfer piyasasında kanıtlanmış başarı

Krosche, transfer piyasasındaki oyuncu seçme becerisiyle Avrupa futbolunda güçlü bir itibar kazandı. Almanya'daki başarılı görev döneminde dikkat çekici oyuncu alım satımları gerçekleştirdi ve büyük kârlar sağladı.

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Sportif direktör, Randal Kolo Muani ve Willian Pacho'nun Frankfurt'a yüksek bonservis gelirleri getiren transferlerini yönetti. Mısırlı forvet Omar Marmoush'un transferinde ve kısa sürede gösterdiği gelişimde de önemli rol oynadı.

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Milan, Krosche'nin bu alanda kanıtladığı uzmanlıktan yararlanmak istiyor. Kulüp yönetimi, hem dünya genelinde oyuncu transferlerini hem de yüksek bedelli satışları yönetebilecek güçlü bir isim arıyor.

Yeni bir sportif yapı kuruluyor

Krosche, bu büyük projeyi üstlenmek için San Siro'ya tek başına gelmeyi düşünmüyor. Alman yöneticinin, birlikte çalıştığı Hardung'u da İtalya'ya getirmekte kararlı olduğu bildiriliyor.

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İkili, Frankfurt'ta birlikte çalıştıkları dönemde oldukça etkili bir iş ilişkisi kurdu. Milan'da yeniden bir araya gelme ihtimalleri, ortak ve denenmiş bir oyuncu transferi stratejisi uygulama isteğine işaret ediyor.

Bu görevlendirmelerin nihai amacı, Milan'ın sportif organizasyonunu baştan sona yeniden kurmak. Kulüp, yurt içinde ve Avrupa'da uzun vadeli istikrar için güçlü ve uyumlu bir yönetim ekibinin şart olduğuna inanıyor.

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Tazminat anlaşmasının tamamlanması bekleniyor

Milan'ın önceliği, Frankfurt ile tazminat anlaşmasını resmiyete dökmek. İki kulüp 4 milyon avroluk ayrılık bedeli üzerinde resmen anlaştığında Krösche, İtalya'daki önemli görevine başlayabilecek. Gelişiyle birlikte yaklaşan transfer dönemleri öncesinde yoğun bir stratejik planlama süreci başlayacak.