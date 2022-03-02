Roman Abramovich Chelsea'yi satacağını doğruladı.

Rus oligark kulübün internet sitesinde bir açıklama yayınladı ve şunları söyledi:

"Chelsea FC'nin sahibi olarak son birkaç gündür medyada çıkan spekülasyonlara değinmek istiyorum.

"Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım.

"Mevcut durumda bu nedenle kulübün, taraftarların, çalışanların, kulübün sponsorlarının ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım.

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2022

"Kulübün satışı hızlı olmayacak, yasal süreç izlenecek. Herhangi bir kredinin geri ödenmesini talep etmeyeceğim.

"Bu benim için hiçbir zaman iş ya da parayla ilgili olmadı, oyun ve kulüp için saf tutkuyla ilgiliydi.

"Ayrıca ekibime satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim.

"Vakıf, Ukrayna'daki savaşın tüm kurbanlarının yararına olacak. Bu, kurbanların acil ve acil ihtiyaçlarına yönelik kritik fonların sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli iyileşme çalışmalarının desteklenmesini de içeriyor.

"Lütfen bunun inanılmaz derecede zor bir karar olduğunu bilin. Bu şekilde Chelsea'den ayrılmak bana acı veriyor.

"Ancak, bunun Cgelsea yararına olduğuna inanıyorum. Hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebileceğimi umuyorum.

"Chelsea FC'nin bir parçası olmak hayatımın bir ayrıcalığıydı ve tüm ortak başarılarımızdan gurur duyuyorum. Chelsea Futbol Kulübü ve destekçileri her zaman kalbimde olacak."