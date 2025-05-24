Abisinin Instagram yorumu Garnacho'ya çok pahalıya patladı!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Arjantinli yıldız oyuncu Alejandro Garnacho'ya yaz transfer döneminde kulüp bulmasını söyledi.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in, genç yıldız Alejandro Garnacho'ya bu yaz yeni bir kulüp bulması gerektiğini söylediği bildirildi. Bu karar, Garnacho ve kardeşinin teknik direktör Amorim’e yönelik sert eleştirilerde bulunmasının ardından geldi.

The Athletic'in haberine göre Amorim, Carrington antrenman sahasında takıma hitaben yaptığı konuşmada, önümüzdeki sezon da takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak aynı konuşmada, Garnacho’ya yaz aylarında kulüp bulmasını söylediği iddia edildi.

Genç oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam ediyor.

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Garnacho, Tottenham'a 1-0 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından yalnızca son 20 dakikada oyuna alınmış ve bu durumu eleştirmişti. Genç oyuncu, "Tüm turlarda takıma yardım ettim ama finalde sadece 20 dakika oynadım" şeklinde konuşmuştu.

Final maçından saatler önce, Garnacho sosyal medya hesabından geçen sezon FA Cup finalinde Manchester City'ye karşı attığı golü paylaşarak teknik direktör kararlarına olan tepkisini ima etti. Kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Roberto Garnacho da sosyal medyada Amorim’i açıkça eleştirdi.

Roberto Garnacho, Instagram’da yaptığı paylaşımda, "Her turda takıma yardım etti, son iki finalde iki gol attı ve sadece 19 dakika oynatıldı. Sonra da suç onunmuş gibi davranıldı. Hahaha" ifadelerini kullandı.

Napoli talip olmuştu

Manchester United, ocak ayında Napoli'den gelen teklifi geri çevirmişti. Ancak bu yaz 60-70 milyon sterlin arası teklifleri değerlendirmeye açık olabilir.

Ruben Amorim, Garnacho ve Bruno Fernandes'in geleceği hakkında sezonun son maçı olan Aston Villa karşılaşması öncesinde yorum yapmaktan kaçınmıştı. Fernandes’in ise Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen 200 milyon sterlinlik teklif hakkında karar vermesi için önümüzdeki haftaya kadar süresi olduğu bildirildi.

Garnacho ve kardeşi daha önce de sosyal medya üzerinden benzer çıkışlarda bulunmuştu. Şubat ayında Ipswich Town karşısında 3-2 kazanılan maçta oyundan alındıktan sonra üzgün bir fotoğrafını paylaşmış ve bu davranışı nedeniyle kulüpten uyarı almıştı.

Amorim, Garnacho’nun bu olayın ardından takım arkadaşlarına yemek ısmarlayarak özür dilediğini açıklamıştı. "Beni ıslak gördüğü için odama geldi. Durumu açıkladı, bir sorun olmadı. Ama ona Manchester United gibi büyük bir kulüpte algının her şey olduğunu söyledim. Tüm takıma yemek ısmarlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, Amorim genç oyuncuların sosyal medyadaki eleştirilere karşı savunmasız olduklarını ve bu konuda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, Garnacho’nun gelişimine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.