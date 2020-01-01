Abel Xavier: Ronaldo konfor alanından hoşlanmaz

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski Portekizli futbolcu Abel Xavier, Cristiano Ronaldo'nun mücadeleci bir ruha sahip olduğunu söyledi.

2002-03 sezonunun ikinci yarısında 'da kiralık olarak oynayan, ve gibi takımların formasını giyen eski futbolcu Abel Xavier, vatandaşı 'nun nereye giderse gitsin başarılı olacağını dile getirdi.

Stats Perform News'a konuşan Xavier şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo kazanan biri. Zihinsel olarak çok iyi odaklanıyor. Konfor alanında durmaktan hoşlanmıyor."

Daha fazla takım

"Ronaldo nereye giderse gitsin kazanır; hem bireysel anlamda hem de takımıyla kazanır."

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"Aynı şekilde futbol oynayamayacağı günler gelecek elbette; ama kazanmak ve gol atmak denince Ronaldo en iyilerden biri."

"Şimdilerde onu gol atabileceği doğru bir pozisyona koymaya çalışıyor. Ronaldo artık daha bitirici bir konumda."

"Bir Portekizli olarak ve her futbolsever gibi ona hayranlık duyuyorum. Ronaldo harika bir oyuncu, mükemmel bir atlet ve şahane bir takım arkadaşı."