Abel Xavier: Ronaldo konfor alanından hoşlanmaz
2002-03 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak oynayan, Roma ve Liverpool gibi takımların formasını giyen eski futbolcu Abel Xavier, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun nereye giderse gitsin başarılı olacağını dile getirdi.
Stats Perform News'a konuşan Xavier şunları söyledi:
"Cristiano Ronaldo kazanan biri. Zihinsel olarak çok iyi odaklanıyor. Konfor alanında durmaktan hoşlanmıyor."
"Ronaldo nereye giderse gitsin kazanır; hem bireysel anlamda hem de takımıyla kazanır."
"Aynı şekilde futbol oynayamayacağı günler gelecek elbette; ama kazanmak ve gol atmak denince Ronaldo en iyilerden biri."
"Şimdilerde Juventus onu gol atabileceği doğru bir pozisyona koymaya çalışıyor. Ronaldo artık daha bitirici bir konumda."
"Bir Portekizli olarak ve her futbolsever gibi ona hayranlık duyuyorum. Ronaldo harika bir oyuncu, mükemmel bir atlet ve şahane bir takım arkadaşı."