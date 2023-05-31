Yeni teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe’nin Palmeiras’ın hocasıyla görüşme talebi olumsuz yanıt aldı.

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un geleceği belirsizliğini korurken, Brezilya basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TNT Sports’ta yer alan haberde sarı-lacivertli takımın Palmeiras’ın Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira ile görüşmek istediğini ancak Ferreira’nın bu talebi geri çevirdiği belirtildi.

Alex'in favorisi

Haberde Palmeiras’ın başında bir Brezilya Ligi ve iki Libertadores Kupası şampiyonluğu yaşayan Ferreira’nın gelecek yılın sonuna dek devam eden sözleşmesini tamamlamak istediği ve bu nedenle yeni tekliflere kapalı olduğu kaydedildi. Son dönemde adı Brezilya Milli Takımı ve PSG ile de anılan Ferreira, Avrupa’da son olarak Yunan ekibi PAOK’u çalıştırmıştı.

PAOK’ta olduğu dönemde Fenerbahçe’nin futbol şubesinde görev yapan Mario Branco ile birlikte çalışan 44 yaşındaki Ferreira, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza tarafından Brezilya Milli Takımı’nı yönetmesi gereken isim olarak lanse edilmişti. Daha önce ülkesinin Braga takımında da görev yapan Ferreira’nın adı geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe ile anılmıştı.