İsmi Fenerbahçe ve A Millî Takım ile anılan Abullah Avcı'dan bu spekülasyonlarla ilgili bir yorum geldi.

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra bordo-mavili kulüpten ayrılan Abdullah Avcı, son dönemde Fenerbahçe ve A Millî Futbol Takımı ile anılıyor.

Kulislerde Avcı'nın, Stefan Kuntz'un görevden alınması halinde millî takımın başına geçeceği söyleniyor. Öte yandan tecrübeli teknik direktör, 'yerli' hoca arayışında olan Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isimlerden biri.

Avcı, bu spekülasyonlarla alakalı ilk kez konuştu.

Ne söylendi?

Playspor'a açıklama yapan tecrübeli hoca, "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Millî Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin diğer teknik direktör adayları kimler?

Sarı-lacivertlilerde Abdullah Avcı'nın dışında İsmail Kartal ve Volkan Demirel isimleri de masada. Fenerbahçe'nin 2023-34 sezonundaki teknik direktörünün bu üç isimden biri olması bekleniyor.

Ali Koç'un bir sürpriz yapıp yeniden yabancı hoca getirmesine pek ihtimal verilmiyor.