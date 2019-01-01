Abdullah Avcı Beşiktaş ile imzaya kaldı
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AA
Şenol Güneş ile Cuma günü son maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sesleri yükselmeye başladı.
NTVSpor'da yer alan habere göre; Başakşehir ile sözleşmesi bulunan Abdullah Avcı'nın yapılan görüşmede Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştı.
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Deneyimli teknik adam siyah beyazlılara kesin kararını bildirmemiş olsa da sezon sonu farklı bir takım çalıştırmaya sıcak bakıyor. Avcı, son kararını 1 hafta içinde yönetime aktaracak.
Beşiktaş ile anlaşması halinde 3 yıllık mukavele imzalaması planlanan 55 yaşındaki teknik adam, zaman katbetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.