Abdullah Avcı Beşiktaş ile imzaya kaldı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Beşiktaş yönetimi büyük ölçüde anlaştı.

Şenol Güneş ile Cuma günü son maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sesleri yükselmeye başladı.

NTVSpor'da yer alan habere göre; ile sözleşmesi bulunan Abdullah Avcı'nın yapılan görüşmede Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştı.

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Deneyimli teknik adam siyah beyazlılara kesin kararını bildirmemiş olsa da sezon sonu farklı bir takım çalıştırmaya sıcak bakıyor. Avcı, son kararını 1 hafta içinde yönetime aktaracak.

Beşiktaş ile anlaşması halinde 3 yıllık mukavele imzalaması planlanan 55 yaşındaki teknik adam, zaman katbetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.