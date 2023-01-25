Bordo-mavili takımın orta sahası, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, henüz şampiyonluk yarışından kopmadıklarını söyledi.

Kırılma maçlarına vurgu yapan 23 yaşındaki orta saha, aynı zamanda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığın eşiğinden dönme sürecini yorumladı.

Ömür, ayrıca Trabzonspor'un Türkiye'den bir alacağı olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu, takımın form durumunu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Art arda galibiyetler almamız gereken, öne geçmemiz gereken maçlarda kontrataklardan gol yedik.

"Kırılma maçlarını kazanamadık ama hâlâ yarıştan kopmuş değiliz."

Abdülkadir Ömür, Abdullah Avcı'yla alakalı ne dedi?

Takımın inişli çıkışlı grafiğini ve Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmaya yönelik düşüncesi sonrasında yaşanan olayları değerlendirmesi istenen Ömür, bu konuyla alakalı da şu yorumu yaptı:

"Alanyaspor maçı bizim için kırılma anı olmuştu. Maç başında değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı ve sonra ilk gelen topta gol yiyip kırılmıştık.

"Bizim takımın beş gol yiyebilecek bir takım olduğuna kimse inanmıyor zaten ama bu sene bazı kırılma anlarını atlatamadık. O maçtan sonra hocamız duygusal olarak biraz yıpranmıştı.

"Kimse hocanın gitmesini istemiyor çünkü takımda büyük birlik ve beraberlik var. Kimse tek başına şampiyon olmadı. Hocanın da Türkiye'den alacağı vardı. Trabzonspor'un da Türkiye'den alacağı var. O anlık duygusal bir karardı diyebiliriz.

"Her zaman hocamızın yanındayız ve o olaydan çok güçlü şekilde çıkabileceğimize inanıyorduk. Takım olarak o maçtan sonra çok üzgündük. Hem ortamımızı hem performansımızı yukarıya çekmeye çalıştık ki tekrar yarışın içinde olabilelim. Çok üzüldük ama üstesinden gelebileceğimizi düşündük."

Abdülkadir Ömür ve Trabzonspor'u ne bekliyor?

Bordo-mavililer, 28 Ocak Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Abdülkadir Ömür de muhtemelen karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.