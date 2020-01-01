Abdülkadir Ömür için Milan, Atalanta'ya rakip oldu

Atalanta'nın transferi için nabız yokladığı Abdülkadir Ömür'ün transferinde Milan da devreye girdi.

'un yıldızı Abdülkadir Ömür için da devreye girdi.

Tuttosport'un haberine göre Milan, geçtiğimiz sezon da istediği Abdülkadir için Trabzonspor'ın kapısını çalmaya hazır. Ancak 21 yaşındaki oyuncu için istenen 30 milyon euro'yu bulan bonservis bedeli İtalyan ekibini zorluyor.

Abdülkadir'in İtalya'daki temsilcisi George Gardi, daha önce yıldız oyuncuyu 'nın istediğini söylemişti.

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TuttoMercatoWeb.com'a konuşan Gardi, "O sıradan bir oyuncu değil, büyük bir yetenek ve sembol bir isim. Sanki İtalya'da Baggio, Totti, Del Piero gibi değerli birinden bahsediyorduk. Onu transfer etmek kolay değil. Trabzonspor Başkanı da onun için önemli teklifleri reddettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.