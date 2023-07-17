Avrupa'daki kariyerini noktalayan ve futbol hayatını MLS’te sürdürme kararı alan Lionel Messi, Inter Miami taraftarlarına tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğinde “ABD’nin 10 numarası" olarak anılan Messi tüm lige verilen bir hediye olarak lanse edildi. Florida’da gerçekleştirilen tanıtım töreni yağan yoğun yağmur nedeniyle 1 saat gecikmeli başlarken, törende Inter Miami’nin sahiplerinden David Beckham da yer aldı.

Inter Miami’nin bir diğer sahibi Jorge Mas da Messi transferinin Amerikan futbolu üzerindeki etkisini öldü.

“Bu gece, aileme kollarını açan bu şehre bir hediye ve bunu kutlamamız gerekiyor. Bu yağan yağmur kutlamamız için bir kutsal su! Bu bizim anımız!

Bu, bu ülkedeki futbolun kaderini değiştirme anımız.

David ve ben ilk buluştuğumuzda ve Inter Miami projesi hayal etme özgürlüğüyle başladı. Ve sadece elit oyuncuları ve en iyi oyuncuları getirmekle kalmayıp, tarihin en iyi oyuncusunu da getirmeyi hayal ettik ve şimdi onunla birlikte burada, karşınızdayız”