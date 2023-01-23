Arsenal kalecisi, Bukayo Saka'nın golünün ardından yaptığı garip gol sevinciyle alakalı detayları aktardı.

NE OLDU? Arsenal, pazar günü Emirates Stadyumu'nda heyecan verici karşılaşmada Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve Premier Lig tablosunun zirvesinde, bir maçı eksik olmasına rağmen beş puanlık farkı korudu. Kaleci Ramsdale ise Saka'nın 53. dakikada attığı golün ardından alışılmadık bir kutlama yaptı.

NE SÖYLENDİ? İngiltere Millî Takımı'nın kalecisi Ramsdale, United maçından önce The Fellas komedi podcast'inde yer almış ve daha çok Calfreezy ve TheBurntChip olarak bilinen YouTube fenomenleri Callum Airey ve Josh Larkin'e şunları söylemişti: "Bu maçı kazandığımızda bana bir şeyler verin. Hafta sonu, bana [maç sırasında yapılacak] bir şey söyleyin!”

Calfreezy de kalecinin bu sözlerinin üzerine, "Tamam, seni yakaladım. Az önce önden ikiye ayrılmış bir saçın fotoğrafını gösterdik. Bunu yapabilirsin. Evet, evet, evet… böyle!" dedi.

Ramsdale ise, "Bunu yapacağım" diye yanıt verdi ve maç öncesi verdiği sözü, Saka'nın golünün ardından tutmuş oldu.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ramsdale, Saka'nın golünün ardından bu sevinci yaptı. Bu gol ile Arsenal 2-1 öne geçti ve ardından Lisandro Martinez, United için skoru 2-2 yaptı. Ancak kuzey Londra'nın ağır sıkleti, Eddie Nketiah'ın 90. dakikada attığı gol ile üç puanı almayı başardı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Sky Sports

SIRADA NE VAR? Bu haftaya kadar 50 puan toplayan Arsenal, tarihinin en iyi sezonunu geçiriyor. Topçular, cuma günü Etihad Stadyumu'nda FA Cup dördüncü turunda Manchester City ile karşılaşacak.