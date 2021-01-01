Aaron Boupendza, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Gabon Milli Takımında oynayan Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki Boupendza, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Hatayspor, milli takım kampına yolladığı Aaron Boupendza'dan Galatasaray karşılaşması öncesi kötü haber aldı.

Football 365'in haberine göre; Gabon Milli Takımı kampında bulunan Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

24 yaşındaki golcü Angola maçının kadrosundan da çıkarıldı.

Boupendza ile birlikte testi pozitif çıkan bir diğer isim olan Kevin Mayi'nin karantina altına alındı.

Boupendza, Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ise 3 Nisan'da Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza'nın Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği henüz net değil.

A Spor'a konuşan Hatayspor Basın özcüsü Rahmi Vardı durumu sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi.

"Boupendza'nın sağlığıyla ilgili haberleri biz de sosyal medyadan öğrendik. Resmi olarak doğrulattığımız bir şey yok. Oyuncumuz Türkiye'ye döndüğünde, burada gereken testleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Aaron Boupendza'nın bu sezon performansı

Bu sezon Süper Lig'de gol krallığı koltuğunda oturan Aaron Boupendza performansıyla Hatayspor'un ligdeki üst sıralardaki yarışına katkıda bulundu.

Hatayspor ile bu sezon ligde 26 maça çıkan Aaron Boupendza, 18 gol kaydetti.

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