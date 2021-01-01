Sürpriz iddia: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Maurizio Sarri ile görüştü

Gelecek sezon yabancı bir teknik direktörle çalışmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin gündeminde dünyaca ünlü bir isim var.

Erol Bulut ile yollarını ayıran ve sezonun geri kalan bölümünde Emre Belözoğlu'na emanet edilen Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları başladı.

Ersun Yanal ve Erol Bulut ile beklediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezon takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmeyi planladığı ve ilk adayın Maurizio Sarri olduğu öne sürüldü. Ajansspor 'da yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi ve resmi teklifini iletti.

Habere göre olumlu geçen bu görüşmenin ardından taraflar önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek ve bu görüşmenin sonunda anlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağı netlik kazanacak.

Kontratı sürüyor

Napoli'ye oynattığı futbolla dikkat çeken ancak Serie A'da mutlu sona geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Juventus ile ulaşan Sarri, Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenmesinin ardından görevi Andrea Pirlo'ya devretmişti. Napoli'nin ardından gittiği Chelsea'de Premier Lig'i üçüncü sırada tamamlayan İtalyan teknik adam, Londra ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Juventus ile sözleşmesi devam eden Sarri'nin önümüzdeki yaz bu kontratı sonlandıracağı geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında sıklıkla yer bulmuştu. Eski takımı Napoli'nin yanı sıra Cesare Prandelli ile yollarını ayıran Fiorentina'nın da yakın bir ilgi gösterdiği Sarri'nin 2021-2022 sezonunda yeniden futbola dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Editör yorumu

Napoli döneminden itibaren savunma önünde tek oyuncu oynattığı bir 4-3-3 kullanan ve bu sisteme savunma önü oyuncusu Jorginho'yu kendisiyle birlikte Chelsea'ye götürecek kadar bağlı olan Sarri'nin Fenerbahçe'ye gelmesi halinde oynatmayı planladığı oyun Mesut Özil engeline takılabilir.

Kariyerinin neredeyse tamamını 4-2-3-1'de 10 numara olarak geçiren Mesut'a 4-3-3'te yer açmak İtalyan teknik adamı Fenerbahçe'de zorlayan bir numaralı unsura dönüşebilir. Yine de oynattığı topa sahip olma oyunuyla futbolseverlere her zaman keyif veren Sarri'nin Süper Lig'e gelmesi Türk futbolunun marka değerini de yukarıya taşır.

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