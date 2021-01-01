A Milli Takım'a iyi haber: Fransa krizi ortadan kalktı

Gerekli izinler alındı, Lille ve Le Havre'da forma giyen Türk oyuncular, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Fransa'da forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı Mehmet Zeki Çelik ve Umut Meraş için, A Milli Takım'a iyi haber geldi. Dört futbolcu, kulüplerinden gerekli izinleri aldı ve aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş için Fransa’ya özel uçak gönderecek.



Dört futbolcu, oynanacak 3 milli maçın ardından yine özel uçakla Fransa’ya dönecek.

Ne olmuştu?

Fransa Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği bölgesi dışında kalan oyuncularına uçuş izni verilmeyeceğini açıklamıştı. Yayımlanan bildiride FIFA'nın 5 Şubat 2021 tarihli genelgesi ve seyahat kısıtlamaları hatırlatıldı.

Bunun ardından Fransa'da oynayan Türk futbolcuların forma giymesi tehlikeye girdi. Fakat dört oyuncu da kulüplerinden izin aldıkları için, bu problem ortadan kalkmış oldu.

Türkiye hangi maçları oynayacak?

2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu'nda yer alan Türkiye, ay sonunda üç maça çıkacak. Fikstür 24 Mart'ta İstanbul Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Hollanda maçıyla başlayacak.

A Milli Takım, 27 Mart günü Norveç ile karşılaşacak. Mücadele Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde oynanacak.

Türkiye son maçında ise 30 Mart günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşılaşacak.

Yusuf, Burak, Zeki v Umut'un A Milli Takım performansı

A Milli Takım tarihinin en golcü ikinci futbolcusu olan Burak Yılmaz (24 gol), 63 maçta milli formayı terletti. 35 yaşındaki oyuncu, son oynadığı Sırbistan maçında kırmızı kart görmüştü.

23 yaşındaki Zeki Çelik, A Milli Takım formasını 18 kez giydi. Zeki milli forma altında sadece tek bir maçta gol sevinci yaşadı, onda da Öbekistan ağlarına iki gol birden bıraktı.

28 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı ise tek golünü 2019 yılında Moldova'ya attı.

Umut Meraş ise forma giydiği dokuz milli maçta gol sevinci yaşayamadı.