Beşiktaş, liderken Fenerbahçe'yi yenemiyor

Kartal, 2014-2015 sezonundan bu yana lider olarak çıktığı hiçbir Fenerbahçe derbisini kazanamadı ve maçların ikisinde liderliği kaybetti.

Beşiktaş, bu sezon hem oyun hem de sonuç olarak istikrarı bir türlü sağlayamayan Fenerbahçe'yi lider olarak konuk ediyor ve bu durum, 2014-2015 sezonundan bu yana beşinci kez gerçekleşecek.

İlginçtir ki siyah-beyazlıların, son 7 senede lider olarak çıktığı Fenerbahçe derbilerinin hiçbirini kazanamadığını görüyoruz. Kartal, bu maçların üçünü kaybetti, biri ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu dört karşılaşmada sadece Vincent Aboubakar ile fileleri havalandırabilen siyah-beyazlılar, bu derbilerin ikisinde liderlikten oldu.

Haydi zaman tüneline...

2 Kasım 2014: Emenike ve Sow attı, liderliği Fenerbahçe aldı

İki takım, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiğinde Beşiktaş, 14 puanla lider durumdaydı. Fenerbahçe ise 13 puanla dördüncü sırada yer alıyordu.

Kritik mücadeleyi 3. dakikada Emmanuel Emenike ve 86. dakikada Moussa Sow ile 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, diğer takımların da puan kaybetmesiyle birlikte 8. haftada liderliği Beşiktaş'tan aldı.

Bu derbide Beşiktaş'ın başında Slaven Bilic yer alırken, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal görev alıyordu.

22 Mart 2015: Moussa Sow, Galatasaray'ı liderliğe taşıyor

2014-2015 sezonunda 25. haftaya girilirken, Beşiktaş yeniden liderliği elde etmişti. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe 50, ikinci sıradaki Galatasaray 52 puanda bulunurken siyah-beyazlılar 54 paunla zirvede yer alıyordu.

25. haftada yine bir Fenerbahçe derbisi. Bu kez adres, Kadıköy. Güzel, pandeminin olmadığı taraftarların stadyumu tıklım tıklım doldurduğu dönemler. İsmail Kartal ve Slaven Bilic, aynı sezonda ikinci kez karşı karşıyaydı.

Derbiyi 90. dakikaya kadar berabere götürmeyi başaran Beşiktaş, son dakikada Moussa Sow'un golüne engel olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.

İş bununla da kalmadı. O hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 deviren Galatasaray, 55 puana ulaşarak liderliği ele geçirdi ve sezon sonunda Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyon oldu.

29 Şubat 2016: Vitor Pereira 2-0 Şenol Güneş

Bu kez sizi 2015-2016 sezonunun 23. haftasına götürüyoruz. Van Persie'nin, Luis Nani'nin, Mario Gomez'in sahada olduğu derbi. Ne dünya yıldızları gelmiş ülkemize, öyle değil mi?

Beşiktaş, bu maç öncesinde 54 puanla birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla ikinci sıradaydı. Volkan Şen, henüz 3. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirirken, 82'de Luis Nani skoru ilan etti ve sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın lider çıktığı bir derbiyi daha 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Söz konusu derbide Fenerbahçe'nin teknik direktörü, yedek kulübesinde kahve tüketmeyi seven Vitor Pereira'yken, Beşiktaş'ın başındaki isim ise sezonunda şampiyonluğa ulaşacak olan Şenol Güneş'ti.

7 Mayıs 2017: Marcelo, Abdullah Avcı'yı umutlandırıyor:

Gelelim 2016-2017 sezonuna... Beşiktaş, bir Fenerbahçe derbisine 64 puanla daha lider olarak çıkıyor. Üstelik yine o heybetli sezonlarından biri. 56 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğunda, açık sözlülüğüyle bilinen kurt hoca Dick Advocaat var.

Beşiktaş'ın başında ise sezon sonunda ikinci kez üst üste şampiyonluğa ulaşacak olan Şenol Güneş.

İlk yarı bitmek üzereyken siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçiyor. Tam maç bitmek üzereyeken o da ne! Şu anda AC Milan forması giyen Simon Kjaer rakip ceza sahasına topu şişiriyor, tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Beşiktaş'ın stoperi Marcelo, meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderiyor. İnönü'de soğuk duş...

Antalya deplasmanında 1-0 kazanarak puanını 63'e yükselten Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i, puan farkını son dört hafta kala ikiye indirip umutlanıyor. Fakat Beşiktaş, sezon sonunda Boğaz'da şampiyonluk turu atıyor.

Editör yorumu

2014-2015'ten bu yana Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı lider çıktığı hiçbir maçı kazanamamış olması, liderliğin getirmiş olduğu baskıdan kaynaklanıyor olabilir.

Beşiktaş elbette oyunuyla, form durumuyla derbinin favorisi fakat bu psijkolojik faktörün İnönü'de bir kez daha devreye girmeyeceğini kimse garanti edemez. Beklemedeyiz.