A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Kalecilerimize, kampın 2 veya 3. gününde hangi maçta hangi kalecinin oynayacağını ifade ettik"

İlk iki maçı farklı kazanan millilerde Stefan Kuntz, bu formu devam ettirmek istediklerini getirdi.

Türkiye, Uluslar Ligi'nde üçüncü maçına çıkarken Lüksemburg karşılaşması öncesi Teknik Direktör Stefan Kuntz ve milli oyuncumuz Merih Demiral, basın mensuplarının karşısına geçti.

İlk iki maçı farklı kazanan millilerde Stefan Kuntz, bu formu devam ettirmek istediklerini getirdi.

"3. galibiyeti arıyoruz. Bence Lüksemburg gruptaki en güçlü rakip. Oyuncularımız, verdiğimiz taktikler doğrultusunda hareket ediyor.

"Portekiz, İtalya maçında belli taktikler vardı. Şimdiki rakipler karşısında da futbolcularımız ona göre hareket ediyor. Bizim için önemli olan iyi şeyleri geliştirmek ve özellikle konsantre bir şekilde devam etmek istiyoruz."

Takım ruhunun altını çizdi

Alman çalıştırıcı, takımdaki ruhu bir örnekle açıkladı.

"Takım ruhu, iyi performans göstermenin temelidir. Takımımızı da buna göre seçiyoruz. Oyuncularımızı seçerken belirli konularda tavsiyeleri dinliyoruz.

"Örneğin kalecilerimizden bahsedersek, kalecilerimize hangi maçta kimin oynayacağını kampın ikinci ya da üçüncü günü ifade ettik.

"Takım ruhu iyi olunca bir rahatlık oluşuyor. Bunun yanında oyuncular performans vermek için burada, teknik ekipler küçük dokunuşlar yapıyoruz, onları motive etmek için çalışıyoruz tabii ki.

"Şu an iki maç geçti, kalan iki maçı da geçtikten sonra bunlarla ilgili detaylı görüşürüz"

Merih Demiral'ın açıklamaları

Sezonu Atalanta'da tamamlayan milli stoper, geçen iki maçı değerlendirdi.

“Her maça ayrı konsantre olmaya çalışıyoruz. 2 maçta da gol yemedik ve bu çok güzel, yarınki maçta da böyle olacağını umuyorum. Bu maçlar bizim için çok değerli. Milli formayla oynamak ayrıcalık ve bunun farkındayız. Elimizden geldiğince performans göstermeye çalışıyoruz”

Litvanya maçında golle buluşan Demiral, daha çok gol atmak istediğini de dile getirdi.

“Biz Atalanta'da da böyle oynuyoruz. Bu maçlarda skor üretmemiz gerektiği için duran toplar ve oyun içinde böyle oynayabiliyoruz. Şahsi olarak gol de atmak istiyorum, pozisyon geldiğinde değerlendirmek istiyorum”

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