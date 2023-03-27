A Milli Takım, milli arada hangi EURO 2024 Elemeler'nde takımlarla maç yapacak? GOAL Türkiye, göz atıyor.

2023 yılının ilk milli arası mart ayının sonuna denk geldi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri başladı.

Bu milli arada iki maçı bulunan ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmaya Ermenistan deplasmanında çıktı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, kritik maçtan üç puanla ayrılmayı başardı ve grupta ilk haftayı lider tamamladı.

A Milli Takım'ın maçı ne zaman?

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını ise 28 Mart'ta Hırvatistan'a karşı oynayacak. Bursa'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Hırvatistan maçının ardından milli ara sona erecek ve kulüp futbolu kaldığı yerden devam edecek.

A Milli Takım'ın maç programı nasıl?

Türkiye, bir sonraki maçını yaz aylarında oynayacak. EURO 2024 Elemeleri'nde ikinci bölüm, haziran ayında devam edecek.

A Milli Takım, haziran ayında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Milliler 19 Haziran'da ise Galler'i konuk edecek.