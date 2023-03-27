2023 yılının ilk milli arası mart ayının sonuna denk geldi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri başladı.
Bu milli arada iki maçı bulunan ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmaya Ermenistan deplasmanında çıktı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, kritik maçtan üç puanla ayrılmayı başardı ve grupta ilk haftayı lider tamamladı.
A Milli Takım'ın maçı ne zaman?
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını ise 28 Mart'ta Hırvatistan'a karşı oynayacak. Bursa'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Hırvatistan maçının ardından milli ara sona erecek ve kulüp futbolu kaldığı yerden devam edecek.
A Milli Takım'ın maç programı nasıl?
Türkiye, bir sonraki maçını yaz aylarında oynayacak. EURO 2024 Elemeleri'nde ikinci bölüm, haziran ayında devam edecek.
A Milli Takım, haziran ayında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Milliler 19 Haziran'da ise Galler'i konuk edecek.