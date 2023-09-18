A Milli Takım’da Hamit Altıntop yerine Mesut Özil sesleri

Kariyerini noktalayan efsane futbol adamı, milli takımda genel menajerlik pozisyonun yeni sahibi olmaya yakın.

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydikten sonra futbolculuk kariyerine nokta koyan dünyaca ünlü isim Mesut Özil’in A Milli Futbol Takımı’nın yeni genel menajeri olmaya oldukça yakın olduğu öne sürüldü. Alman basınından Bild’de yer alan haberde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Stefan Kuntz’ı ve genel menajer Hamit Altıntop’u görevden almaya hazırlandığı belirtildi.

TFF yapılan açıklamada Kuntz’un görevden alındığı yönündeki iddiaları yalanlarken, Alman teknik direktörün Çarşamba günü TFF yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni teknik direktör Löw olabilir

Bu görüşme sonrasında Kuntz ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, görev süresi boyunca sıklıkla eleştirilen Hamit Altıntop’un görevinin de kısa bir süre içerisinde sona ermesi bekleniyor.

Haberlere göre Almanya’nın eski teknik direktörü Joachim Löw, Kuntz’un yerine ismi geçen adaylardan biri olurken, Özil’in de Altıntop’un yerine geçmesi bekleniyor. Almanya Milli Takımı’ndaki kariyeri boyunca Löw’ün yönetiminde çalışan Özil, 2009-2018 yılları arasında Almanya formasını giydiği 92 karşılaşmada 23 gol atmış ve Dünya Kupası’nı kazanmıştı.