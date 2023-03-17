Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Millî Takım kadrosuna çağrıldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Stefan Kuntz tarafından kadroya davet edilen isimlerden oluşan kadro listesi şu şekilde:

Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Millî Takım kadrosuna çağrıldı.

Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemleleri'nde grubun ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Ermenistan'la deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta?

Stefan Kuntz'un öğrencileri, 28 Mart Salı akşamı saat 21.45'te Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.