882. maçında Guardiola'ya bir ilk: Tarihe geçti!

Premier Lig devi Manchester City'nin başarılı menajeri Pep Guardiola, kariyerinde bir ilki yaşadı.

NE OLDU? OptaJoe'nun istatistik uzmanları şunları paylaştı : "Bu, Pep Guardiola'nın teknik direktör olarak 882. maçı ve takımının bir maçta hem gol attığını hem de dört gol yediği ilk mücadele olarak tarihe geçti. City'e transfer olmadan önce Barcelona ve Bayern Münih'teki başarısının temeli sağlam savunmalar olduğundan Guardiola'nın takımlarının bu kadar çok gol yemesi son derece nadirdir.

Premier Lig'in son şampiyonu , Chelsea'nin heyecan verici genç takımına karşı savunmada pek de başarılı olamadılar.

Ancak tüm zamanların klasiği olarak anılacak olan bu müsabakada ellerinden geldiğince iyi bir performans sergilediler.

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BÜYÜK RESİM: Cole Palmer'ın duraklama süresindeki penaltısı, Chelsea'ye 1 puan kazandırdı. 4-4'lük beraberlik City'yi Premier Lig sıralamasında bir puan farkla zirveye taşırken Chelsea 10. sırada yer aldı.

Ancak Pochettino'nun takımının kalitesi ve güveni her maçta artıyor gibi görünüyor ve Avrupa elemeleri için bir şansları olacağı çok açık.

GUARDIOLA İÇİN SIRADA NE VAR? Bu tür istatistikler Pep'i pek rahatsız etmeyecektir. City tarafından beklediğimiz seviyede bir başlangıç olmasa da yine de etkileyici başlayan 2023-24 sezonunda takımına daha fazla odaklanacak.

Pep şimdi, tüm dikkatini 25 Kasım Cumartesi günü Sky Blues'un Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlayacağı büyük karşılaşmaya çevirecek.