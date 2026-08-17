80 milyonluk bir ayak bağı: Juventus, Arthur Melo’yu neden aşağılıyor?

Ne yazık ki şu ana kadar resmi bir gerekçe ya da açıklama yok. Juventus’un savunmacı orta saha oyuncusu Arthur Melo’ya son dönemde yaptığı gibi neden böyle davrandığını öğrenmek son derece ilginç olurdu.

2020’de Yaşlı Kadın, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için Barcelona’ya tam 80,6 milyon euro ödedi. Juventus tarihinde sadece dört oyuncu için daha yüksek bonservis bedeli ödendi. Hatta Melo, bugün bile Barcelona tarihindeki Neymar’dan sonraki en pahalı ayrılık konumunda.

Kısaca hatırlatalım: Melo o dönemde Torino’ya gelirken, Miralem Pjanic de aynı anda Katalan ekibine transfer oldu. Bu, her iki kulüp için de mali yılda yüksek gelir göstererek yıllık mali tablolarını güzelleştirme amaçlı bir anlaşmaydı. Dosya daha sonra mali polisin de radarına girdi, ancak İtalyan yargısı sonuçta usulsüzlüğe dair herhangi bir kanıt bulamadı.

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Arthur Melo, dört yılı aşkın süredir Juventus formasıyla maça çıkmadı

Gelinen noktada durum şu: Melo, Juventus adına dört yılı aşkın süredir hiçbir maçta forma giymedi. Son olarak 11 Mayıs 2022’deki Coppa Italia finalinde sahaya çıktı (uzatmalarda 2-4); 84. dakikada oyuna dahil oldu. İtalyan kulübü onu şimdiye kadar dört kez kiraladı ve sözleşmesini yıllar içinde birkaç kez uzattı; bunu da bilançodaki amortisman maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmak ve oyuncuyu transfer piyasasında daha cazip hale getirmek için yaptı.

Şimdi ise artık 30 yaşında olan Melo, 2027’ye kadar sözleşmesi ve yıllık net maaşı olduğu öne sürülen 5 milyon euroyla yeniden kapıya dayandı. Yine her iki taraf da kesin bir ayrılık çözümü bulmaya çalışıyor. Bunun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ise transfer döneminin bitimine iki hafta kala son derece şüpheli.

Son olarak birçok uluslararası medya kuruluşu, Melo’nun Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano’nun istek listesinde en üst sıralarda yer aldığını yazdı. İkili daha önce 2023/24 sezonunda Fiorentina’da birlikte çalışmıştı.

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Juventus, Arthur Melo’yu daha önce dört kulübe kiraladı

Fiorentina, Melo’nun ikinci kiralık durağıydı. Ondan önce Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool’da bir yıl geçirdi, ancak özellikle sakatlıklar nedeniyle yalnızca tek bir maçta 13 dakika oynayabildi. Floransa’nın ardından yolu Girona’ya düştü, son olarak ise altyapısından yetiştiği kulüp Gremio Porto Alegre’de forma giydi. Melo burada 2010 ile 2018 arasında yetiştirildi, ardından Barcelona onu 31 milyon euro karşılığında transfer etti.

Juventus’un sorunu şu: Dört kulübün tamamı da orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Son olarak Gremio ile aslında her şey hazırlanmış gibiydi. Melo, mart ayının ortasında Brezilya’nın en büyük spor portalı Ge Globo’ya yaptığı açıklamada orada kesinlikle devam etmek istediğini söyledi: “Juventus görüşmelere açık olursa, tabii ki herkes benim kalmak istediğimi biliyor. Bunu daha önce de defalarca söyledim: Burası benim evim.”

Torino ekibi elbette görüşmelere açıktı, ancak bir kez daha anlaşma sağlanamadı. Gremio, “her iki tarafın da iş birliğini sürdürme isteğine” rağmen ortak bir mali noktada buluşulamadığını açık biçimde duyurdu. Söylentilere göre Juventus 8 ila 10 milyon euro talep etti.

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Arthur Melo’ya Barcelona’da Lionel Messi’den övgü

Yaşlı Kadın’ın bu transferin bozulmasını neden tercih ettiğini anlamak güç. Sonuçta Melo’yu hem kayıtlardan hem de kadrodan çıkarmak yıllardır hedefleniyordu. Buna rağmen birkaç milyonluk fark yüzünden bir transfer fiyaskosunun prototipini takımda tutmaya devam ediyorlar; oysa oyuncunun orada artık hiçbir perspektifi yok ve kulüp bu yaz yeni transferlere zaten yaklaşık 140 milyon yatırım yaptı.

Son olarak Mart 2022’nin sonunda Selecao formasını giyen 22 kez milli oyuncu için bu, kariyerindeki bir başka dip nokta anlamına geliyor. Oysa Avrupa macerası çok umut verici başlamıştı.

Barcelona’nın eski oyun kurucusu Xavi, kariyerini noktaladıktan sonra Melo’nun kendisine kendisini hatırlattığını söylemişti. Lionel Messi de onu övmüştü. Melo gerçekten de ilk dönemde İspanya’da güçlü performanslar sergiledi. Ancak bunlar giderek daha seyrek hale geldi. Sakatlıklar arttığı gibi, profesyonellikten uzak bir özel yaşama dair söylentiler de çoğaldı. Özellikle Neymar’ın organize ettiği partilere de yabancı olmadığı konuşuluyordu.

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Arthur Melo, Liverpool’da uzun süre sakat kaldı

Buna rağmen Melo, Pjanic ile yapılan tartışmalı takas anlaşması gündeme geldiğinde Barcelona’dan ayrılmak istemedi. Torino’da ise bir türlü tutunamadı; çok sayıdaki sakatlığı nedeniyle de düzenli ilk 11 oyuncusu olmak şöyle dursun, buna kilometrelerce uzaktı.

İki yıl sonra, Melo 26 yaşındayken, Liverpool Thiago ve Alex Oxlade-Chamberlain’in yokluğuna tepki verdi ve fiziksel eksiklerine rağmen transfer döneminin bitimine kısa süre kala onu 4,5 milyon euroluk kiralama bedeliyle kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonu 37,5 milyon euroydu. Kısa süre sonra ameliyat gerektiren bir uyluk sakatlığı yaşadı. Melo yaklaşık beş ay sahalardan uzak kaldı.

Döndüğünde ise istek doluydu. Mayıs 2023’te GOAL’e verdiği röportajda, “Arthur’un bu yeni versiyonunu göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. “Gelecek için heyecanlıyım. Bu sezon acı çektim, bazı zor anlar yaşadım ama bu bana gelecek sezon için gerekli donanımı verdi.”

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Arthur Melo: Floransa’da istikrarlı, Girona’da sadece 150 gün

Onu Floransa’ya götüren süreç gerçekten de çok daha iyi geçti. Melo sonunda istikrar yakaladı ve 48 maça çıktı (32’sinde ilk 11’de başladı). Buna rağmen Viola, onu 20 milyon euro karşılığında satın alma fırsatını kullanmadı.

Ardından işler yeniden kötüye gitti. Juventus yaz transfer döneminde Melo için bir alıcı bulamadı, aylarca maç ritminden uzak kaldıktan sonra Girona kışın devreye girdi. Melo 150 gün kaldı ve 15 maçta oynadı; bunların üçte ikisinde ilk 11’de sahaya çıktı.

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Juventus, Arthur Melo ile ne planlıyor?

Son olarak Gremio’da yeniden istikrarlı biçimde ikna edici performanslar sergiledi. Melo, 23 maçın 17’sinde ilk 11’de yer aldı, birkaç kez de kaptanlık bandını taktı. Gremio, Rio Grande do Sul eyalet şampiyonluğunu kazandı. Hatta az sayıda olmayan kişi, 2019’da Copa America’yı kazandığı milli takım için Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasını bile istedi.

Sonuçta Melo’nun kariyer yolu uzun zamandır yüksek beklentiler, büyük sakatlık şanssızlığı ve bilanço taktiklerinden oluşan epik bir yanlış anlaşılma gibi görünüyor. Geriye kalan asıl soru ise Juventus’un onunla artık neyi başarmak istediği. Bu hikâye, yanlış kadro ve mali planlamanın örnek vakalarından biri haline geldi. Juventus’un buna rağmen ekonomik taviz vermek yerine onu maaş listesinde tutmayı tercih etmesi ise bu işin tuzu biberi oluyor.

Arthur Melo: Profesyonel kariyerine genel bakış