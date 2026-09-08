8 önemli eksik: Mourinho, Inter maçı için Real Madrid'in kadrosunu açıkladı

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının Inter Milan karşısında çıkacağı maçın kadrosunu açıkladı. Karşılaşma bugün salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda, Şampiyonlar Ligi ilk turunun ilk hafta maçında oynanacak.

Mourinho'nun tercihlerinde şu isimler yer almadı: Andriy Lunin - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Rodrygo Goes - Arda Güler - Eduardo Camavinga - Bernardo Silva.



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Real Madrid'in kadrosunun tamamı ise şöyle:

Kaleciler: Courtois - Mestre - Javi Navarro.

Defans oyuncuları: Huijsen - Trent Alexander Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries - Mario Rivas.

Orta saha: Bellingham - Valverde - Tchouameni - Thiago Pitarch - Sistero.

Hücum: Vinicius Junior - Endrick - Kylian Mbappe - Carlos Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.



