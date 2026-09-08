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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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8 önemli eksik: Mourinho, Inter maçı için Real Madrid'in kadrosunu açıkladı

J. Mourinho
B. Silva
Rodrygo
Eder Militao
E. Camavinga
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
Brezilya
Fransa
İspanya
İtalya

Portekizli teknik direktör bir çözüm bulacak mı?

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının Inter Milan karşısında çıkacağı maçın kadrosunu açıkladı. Karşılaşma bugün salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda, Şampiyonlar Ligi ilk turunun ilk hafta maçında oynanacak.

Mourinho'nun tercihlerinde şu isimler yer almadı: Andriy Lunin - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Rodrygo Goes - Arda Güler - Eduardo Camavinga - Bernardo Silva.

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Real Madrid'in kadrosunun tamamı ise şöyle:

Kaleciler: Courtois - Mestre - Javi Navarro.

Defans oyuncuları: Huijsen - Trent Alexander Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries - Mario Rivas.

Şampiyonlar Ligi
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Real Madrid
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Inter
INT

Orta saha: Bellingham - Valverde - Tchouameni - Thiago Pitarch - Sistero.

Hücum: Vinicius Junior - Endrick - Kylian Mbappe - Carlos Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.

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