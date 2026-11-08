700. maç: Henderson'ı 18 yıl geriye götüren tarihi bir tesadüf

İngiliz yıldız Jordan Henderson'ın bugün teknik direktör Xabi Alonso'nun Chelsea kadrosunda Sunderland karşısında yer alması, nadir rastlanan bir tesadüfü beraberinde getirerek İngiliz orta saha oyuncusunu en eski futbol anılarından birine geri götürdü; üstelik bu, sahalar ve kulüpler arasında 18 yılı aşkın süren bir yolculuğun ardından tarihi bir rakama ulaştığı anla aynı zamana denk geldi.

Jordan Henderson, Opta verilerine göre Sunderland karşısında kulüp kariyerinde 700. maçına çıkarak dikkat çekici bir başarıya imza attı; bu, zihinlerde 18 yıl 7 gün önce yine Chelsea'ye karşı oynadığı Sunderland A takımı seviyesindeki ilk maçını canlandıran tarihi bir tesadüf oldu.

Transfermarkt sitesinin istatistiklerine göre, İngiliz orta saha oyuncusu 7 farklı kulüple 700 maç oynadı; bunların başında 492 maçla forma giydiği Liverpool geliyor, onu 79 maçla Sunderland, ardından 57 maçla Ajax Amsterdam ve 34 maçla Brentford takip ediyor.

Henderson ayrıca Suudi ekibi Al Ettifaq ile 19 maç, Coventry City formasıyla 13 maç oynadıktan sonra bugün "Nur" stadında Chelsea ile altıncı maçına çıkarak bu özel rakamı tamamladı.

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