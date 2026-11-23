Milan yönetimi, Real Madrid'in Brezilyalı forveti Endrick'i önümüzdeki kış transfer döneminde kadrosuna katmak için yaklaşık 70 milyon euroluk resmi bir teklifi masaya koydu.

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İspanyol radyo kanalı "Cadena SER" tarafından aktarılan bilgilere göre Rossoneri, oyuncuya onu Ocak ayında kadrosuna katmak istediğini çoktan iletti. Endrick'in kış döneminde ayrılamaması durumunda ise İtalyan kulübü, önümüzdeki yaz transfer döneminde onunla müzakere etme olasılığını değerlendirecek.

Bu hamle, son haftalarda belirsizliğini koruyan genç forvetin geleceği meselesini Real Madrid'de yeniden gündeme getirdi.

La Gazzetta dello Sport gazetesinden Alberto Cerruti, geçen hafta "SER Deportivos" radyosunda yaptığı açıklamada Milan'ın Brezilyalı oyuncuya ciddi bir ilgi duyduğunu ortaya koymuş, bu ilginin basit bir basın söylentisi değil, İtalyan kulübünün yönetiminden gelen gerçek bir istek olduğunu vurgulamıştı.

Gazeteci Antón Meana ise son gelişmeleri doğrulayarak Milan'ın teklifinin resmi olduğunu ve şu anda masada bulunduğunu, İtalyanların oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek istediğini söyledi.

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Meana, başlangıçta bunun, sürekli oyuncu pazarlayan ve onları her fırsatta Serie A ile ilişkilendiren İtalyan transfer basınının alışılmış oyunlarından biri olduğunu düşündüğünü açıkladı. Ancak Milan'dan gelen bu teklifi açıkçası beklemediğini, Cerruti'nin de aktardığı gibi ilginin son derece ciddi olduğunu ve mümkün olursa Endrick'i mevcut kış transfer döneminde kadrolarına katmak istediklerini belirtti.

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Sorun ise teknik direktör José Mourinho'nun tutumunda yatıyor. Mourinho, oyuncuya güvendiğini ve Real Madrid'in onu bırakmasını istemediğini açıkça ifade etti.

Mourinho, Endrick'in takımında olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Bunu, iyi bir oyuncu olmasına, Kylian Mbappé için iyi bir alternatif olmasına ve her maç öncesinde ciddiyetle antrenman yapmasına bağlıyor.

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Portekizli teknik adam, takımdaki rolünde Brezilyalı oyuncuya denk ya da ondan üstün başka bir oyuncu bulunmayacağını bildiği için onu kadroda tutmayı tercih ediyor.

Öte yandan oyuncunun temsilcileri, daha fazla ilk 11 şansı ve daha fazla süre arayışıyla farklı bir yönde baskı yapıyor. Real Madrid'in hücum hattındaki güçlü rekabet nedeniyle bu imkân şu anda Endrick'e sunulmuyor.

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Endrick'e yakın temsilcilerinin, kulüp yönetimiyle görüşmek ve genç forvetin geleceğini ele almak üzere bu hafta ya da gelecek haftanın başında Madrid'de bulunması bekleniyor.

Meana şunları söyledi: "Önümüzdeki birkaç haftada işlerin nasıl gelişeceğini görmek istiyorum. Endrick'in ayrılmayacağını düşünüyorum ama temsilcileri görüşmeler yapmak ve geleceğini konuşmak için Madrid'de olacak."

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Son karar ise oyuncunun kendisine ait. İlgi mevcut; temsilcileri bir yönde, Mourinho ise diğer yönde baskı yapıyor. Endrick, Real Madrid'de kalıp Mourinho yönetiminde forma şansı için savaşmak ile Milan'ın büyük teklifini kabul edip Serie A'da başrol üstlenmek arasında bir seçim yapmak zorunda.

Önümüzdeki birkaç gün, mevcut kulübünün hedefleri ile 70 milyon euroya ulaşan bir teklifin cazibesi arasında yeni bir mücadelenin odağı haline gelen Brezilyalı forvetin rotasını belirleyecek.