Chelsea'nin forvetlerinden birinin, yaz transfer döneminin kapanmasına az kala rotasını değiştirmesi ve Premier Lig'de doğrudan bir rakibe transfer olması yaklaşıyor.

Aston Villa kadrosunu güçlendirmek için zamana karşı bir yarış veriyor ve Chelsea forveti Nicolas Jackson önceliklerinin başında geliyor.

Yaz transfer döneminin son günlerinin olaylarla dolu geçmesi bekleniyor, ancak durum bazı kulüpler açısından daha karmaşık görünüyor; bunların başında da Aston Villa geliyor.

Konu takımdan çok sayıda oyuncunun ayrılmasıyla sınırlı kalmadı; dahası bu transferlerin birçoğu son haftalarda gerçekleşti ve bu da kulübü ayrılanların yerini doldurmak için son derece kısıtlı bir süreyle baş başa bıraktı.

Premier Lig'in açılış haftasında Brighton karşısında 4-0'lık ağır yenilgi, Aston Villa yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı ve takımı hızlıca takviye etme ihtiyacını gözler önüne serdi.

Chelsea, Jackson'ı satmaya yaklaşıyor

CaughtOffside sitesine göre Aston Villa'nın şu anki önceliği, Suudi Ligi'ne transfer olmak için baskı yapan Ollie Watkins'in yerini doldurmak amacıyla bir forvetle anlaşmak.

Kulüp, Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak için bir teklif yapmıştı ancak bu teklif reddedildi; öte yandan Fransız oyuncu, Aston Villa'nın asıl hedefi olmaktan çok bir alternatif seçenek olarak görünüyor.

"Foot Mercato"dan gazeteci Santi Aouna bugün öğleden sonra, teknik direktör Unai Emery'nin ekibinin Chelsea'den Nicolas Jackson ile anlaşmak için 70 milyon euro değerinde bir teklif yaptığını ve oyuncunun teklifi kabul etmeye "çok yaklaştığını" bildirdi.

Aouna, iki tarafın oyuncunun sözleşmesi ve kişisel şartları konusunda hâlâ bir anlaşmaya varması gerektiğine dikkat çekti; ancak Aston Villa'nın şu anda transferin tamamlanmasına imkân verecek yeterli maaş bütçesine sahip olduğunu belirtti.









Jackson'ın, Villarreal döneminde kendisine A takımdaki ilk şansını veren Unai Emery ile yeniden çalışmaya hevesli olması bekleniyor.

Transfer tüm taraflar açısından mantıklı görünüyor ve önümüzdeki dönemde müzakerelerin Chelsea, Aston Villa ve oyuncunun kendi çıkarına olacak şekilde hızla ilerlemesi bekleniyor.

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