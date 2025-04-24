70 milyon euro'luk yıldız yalan makinesine girdi

Chelsea'nin bonservisine 70 milyon euro ödediği Mykhailo Mudryk suçsuzluğunu ispat etmek için yalan makinesine girdi.

Mykhailo Mudryk, 2022-2023 sezounu devre arasında Chelsea'ye 70 milyon euro bedelli Shakhtar Donetsk'ten transfer olmuştu. Ancak hücum oyuncusunun başı yasaklı madde kullandığı iddialarıyla dertte.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yıldız oyuncunun yasaklı madde kullandığını tespit etmişti. Yıldız futbolcunun b testi de pozitif çıkarsa 4 yıl futboldan uzak kalabilir.

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, Givemesport'a konuştu ve oyuncunun suçsuzluğunu ispat etmek için yalan makinesine girdiğini söyledi.

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Palkin şunları söyledi: "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor."

Mudryk suçlu bulunursa Ukrayna ekibi, Chelsea ile yaptığı sözleşmeye koydurduğu 30 milyon euro'luk ek gelirden mahrum kalacak.

Chelsea'de 73 maça çıkan Mudryk bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken 11 de asist yaptı.