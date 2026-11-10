60 milyonluk transfer: Chelsea, İspanya'nın yıldızı için Real Madrid'e rakip oluyor

Chelsea, İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusuyla anlaşma yarışına dahil olarak, önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncunun hizmetlerini almakla ilgilenen kulüpler listesinde Real Madrid ve Atletico Madrid'in yanında yerini aldı.

İngiliz "Independent" gazetesi, üç kulübün de Arsenal yıldızı Martin Zubimendi'nin durumunu takip ettiğini belirtti. Son dönemde teknik direktör Mikel Arteta'nın planlarındaki rolünün gerilemesinin ardından oyuncunun Ocak 2027'de Arsenal'dan ayrılma ihtimali gündemde.

Gazete, üç kulübün de orta saha ihtiyaçlarının İspanyol oyuncuyu cazip bir seçenek haline getirdiğini, özellikle kış transfer döneminde onun mevkisinde üst düzey oyuncular arasından mevcut seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle bunun daha da belirginleştiğini açıkladı.

Hücum transferi Zubimendi'nin geleceğini tehdit ediyor

Zubimendi'nin ayrılma ihtimali, Arsenal'ın hücum hattını güçlendirme planlarıyla ilişkili. Zira Arteta, topu taşıma ve ileri götürme kabiliyetine sahip hızlı bir kanat oyuncusuyla anlaşmak istiyor; ancak kulübün transferi tamamlamak için harekete geçmeden önce büyük bir satış işlemini sonuçlandırması gerekebilir.

Independent, özellikle geçtiğimiz yaz Brezilyalı Bruno Guimaraes ile 85 milyon sterlin karşılığında anlaşılmasının ardından Arteta'nın orta sahadaki seçeneklerinin bolluğu nedeniyle, İspanyol orta saha oyuncusunun ayrılmaya en yakın adaylardan biri haline geldiğini değerlendiriyor.

İspanyol teknik direktör, Zubimendi'nin potansiyeline duyduğu takdiri sürdürse de son dönemde orta sahada Bruno Guimaraes ve Declan Rice'a güveniyor; seçenekleri arasında Myles Lewis-Skelly de bulunuyor. Bu durum, İspanyol oyuncunun ilk 11'de yer bulmasını daha da zorlaştırdı.

Arsenal'ın şartı 60 milyon sterlin

Rapora göre Arsenal, 2025 yazında Real Sociedad'dan Zubimendi ile anlaşmak için ödediği en az 60 milyon sterlinlik meblağı geri almadan oyuncudan vazgeçmeye hazır olmayacak.

Süreleri azalmasına rağmen oyuncu hâlâ büyük bir teknik değere sahip. Arsenal'ın lig şampiyonluğuna ulaştığı sezonda önemli unsurlardan biri olan Zubimendi, geçtiğimiz temmuz ayında İspanya Milli Takımı'na Dünya Kupası'nı kazandıran, Ferran Torres'in attığı golde de etkili bir rol oynamıştı.

Zubimendi şu anda fiziksel bir sorunla karşı karşıya. Geçtiğimiz ay Arsenal'ın 2-0 kazandığı Everton maçında yaşadığı, olası burun kırığı şeklindeki bir sakatlıkla boğuşuyor.

Oyuncu, 80. dakikada oyuna girmiş, ardından yüzüne aldığı bir darbenin ardından tedavi görmesi gerekmişti; ancak iyileşene kadar koruyucu bir maske takarak maçlarda yer alması için kendisine yeşil ışık yakıldı.

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, üç büyük kulübün hizmetlerine duyduğu ilgi ve Arsenal'ın hücum planlarını finanse etmek için ondan vazgeçmek zorunda kalma ihtimali göz önüne alındığında, Zubimendi'nin geleceği takip edilecek. Bu durum, transferi sonuçlandırmak için Real Madrid, Atletico Madrid ve Chelsea arasında bir rekabetin kapısını aralıyor.