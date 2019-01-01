5.5 milyar euro'luk transfer rekoru

Toplam 5 milyar 500 milyon harcama yapan 5 büyük ligin kulüpleri yeni bir transfer rekoruna imza attı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri Yaz Transfer Dönemi’nde toplam 1 milyar 500 milyon euro’luk bonservis ödemesi yaptı. ekipleri ilk defa 1 milyar 300 milyon euro harcamayla 1 milyar barajını aşarken, İtalya ekiplerinin ise kasasından 1 milyar 200 milyon euro çıktı. Toplam 5 milyar 500 milyon harcama yapan 5 büyük ligin kulüpleri yeni bir transfer rekoruna imza attı.

Futbolda yaz transfer sezonu sona ererken, KPMG Football Benchmark ekibi, 5 büyük ligdeki transfer harcamalarını analiz etti. UEFA'nın Finansal Fair-Play kıskacına rağmen bonservis ödemede cömert davranan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, , İtalya Serie A ve Frans ekipleri, tarihi bir harcamaya imza attı. Geçen sezon yaz transfer dönemine göre 900 milyon euro daha fazla harcayan kulüpler, bonservise toplam 5 milyar 500 milyon euro ödeyerek rekor kırdı.

La Liga 1 milyar euroyu aştı

İngiltere Premier Lig ekipleri, 1 milyar 500 milyon euro’luk ödemeyle yine zirveyi alırken, La Liga ekipleri ilk defa 1 milyar 300 milyon euro harcamayla 1 milyar barajını aştı. Serie A ekiplerinin ise kasasından 1 milyar 200 milyon euro çıkarırken, Bundesliga ekipleri toplamda 742 milyon euro harcadı. Ligue 1 ekipleri ise yaz döneminde bonservise 690 milyon euro ödedi.

Üç İspanyol devinden 100 milyonluk transfer

En pahalı transferi ’dan 126 milyon euro bonservis bedeliyle Joao Felix’i alan yaparken, rakibinden 120 milyon euroya Antonio Griezmann’ı transfer etti. Bir diğer İspanyol devi ise 100 milyon euro karşılığında ’dan Eden Hazard’ı kadrosuna kattı.

İspanyollar harekete geçti

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Analizi değerlendiren KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Yaz transfer dönemleri takımların kadrolarını en iyi şekilde kurmaya çalıştığı dönemler oluyor. Bu yüzden kulüpler milyon euro’lar harcamaktan çekinmiyor. Bu yaz Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz hegomonyasına son vermek isteyen İspanyol kulüpleri transfere damga vurdu. Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid, 100 milyon euro’yu geçen transferler yaptı. Barcelona’nın son anda alamadığı Neymar transferi de olsaydı, yaz dönemi sansasyonel bir transferle bitecekti'' dedi.

İşte yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi: