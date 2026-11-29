Atletico Madrid'in Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman, önümüzdeki Ocak ayında açılacak ara transfer döneminde İtalyan ekibi Roma'nın radarına girdi.

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Haberi veren Corriere dello Sport gazetesine göre Lookman, son dönemde az forma şansı bulması nedeniyle Atletico Madrid'den ayrılmaya yaklaştı.

Roma'nın, topla ilerleme becerisine ve güçlü bir gol sezgisine sahip, takım arkadaşlarıyla uyum içinde oynayabilen ve fiziksel açıdan da büyük üstünlük kuran Lookman gibi bir oyuncuya ihtiyacı var.

500 gün önce, daha doğrusu Gian Piero Gasperini'nin Roma'daki ilk transfer döneminin başında, teknik direktör, Atalanta'nın Avrupa'da büyük bir sıçrama yapmasında başrol oynayan isimlerden biri olan Ademola Lookman'ın özelliklerine sahip bir oyuncunun transfer edilmesini talep etmişti.

Şimdi ise transfer piyasası Roma'ya cazip bir fırsat sunuyor: Lookman'ın özelliklerini taklit etmeye çalışan oyuncularla yetinmek yerine, bu oyunculardan bazıları ikna edici bir potansiyele sahip olsa da, doğrudan Ademola Lookman'ın kendisini kadroya katmak.

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Lookman, Atletico Madrid'de beklenen performansı ortaya koyamıyor. 15 maçta yalnızca 2 gol atan oyuncu, geçen Eylül ayının ortasından bu yana hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

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Bu nedenle İspanyol kulübü de Lookman'ın ayrılığına kapıyı aralamış durumda. Oyuncunun bonservis bedelini yaklaşık 40 milyon euro olarak belirleyen kulüp, bu rakamı en fazla 35 milyon euroya kadar indirmeye razı olabilir.

Bu bedel, Roma'nın mali imkânları açısından aşılmaz bir engel oluşturmuyor. Yine de başkent ekibinin yöneticileri, doğal olarak oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak üzere pazarlık yapmayı tercih ediyor.

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Transfer, Roma'nın Ocak 2026'da Aston Villa'dan Donyell Malen'i kadrosuna kattığı operasyona benzer bir formülle gerçekleşebilir: önce kiralama, ardından da satın alma kararı.

Ancak Ademola Lookman ile Gasperini ve D'Amico arasında aşılması gereken eski anlaşmazlıklar hâlâ bulunuyor. Bu durum, transferde ilerlemeden önce çözüme kavuşturulması gereken konulardan biri olabilir.