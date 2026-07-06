%50 yetmez!.. Almanya, Klopp’un belirleyici kararını bekliyor

Alman Futbol Federasyonu (DFB) yönünü belirlemiş gibi görünüyor, ancak henüz nihai kararını vermiş değil. Perde arkasında, Jürgen Klopp’u Almanya milli takımının başına geçmeye ikna etmek için çabalar hız kazanıyor; bu anlaşma, Almanya’nın en önde gelen teknik direktörlerinden birini yeniden sahneye çıkarabilir. Ancak Klopp’un “Red Bull” grubuyla olan sözleşmesi, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Alman Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, federasyonun önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek, Julian Nagelsmann’ın ardından Almanya Milli Takımı’nın başına geçmesi için adaylar listesinin başında yer alan Jürgen Klopp ile görüşmeler yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığı, Alman İkinci Kanal'a yaptığı açıklamada Fatsche şunları söyledi: "Yakında ABD'ye gitmeyi planladığımız doğru ve nihai varış noktamızı önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz; bu, bir ölçüde Jürgen Klopp'a da bağlı."

Alman "Bild" gazetesi, belirleyici toplantının New York'ta yapılacağını bildirmişti. Alman Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neudorf, Fatske ile birlikte, şu anda Dünya Kupası maçlarında televizyon yorumculuğu yapan ve New York'ta ikamet eden Klopp ile görüşmek üzere gizli bir seyahat planlıyor.

Fatske, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engelin Klopp’un “Red Bull” grubuyla olan sözleşmesi olduğunu belirterek, “Birden fazla engel var, ancak en önemlisi Jürgen Klopp’un bir sözleşmeye bağlı olması; o, (Red Bull) grubunun bir çalışanı” dedi.

Klopp’un “Red Bull” ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve kendisi grupta küresel futbol başkanı olarak görev yapıyor. "Bild" gazetesinin haberine göre, Alman Futbol Federasyonu ile "Red Bull" arasında henüz resmi bir müzakere başlamadı. Klopp'un öncelikle, önümüzdeki günlerde kendisi de New York'a gidecek olan grubun CEO'su Oliver Mintzlaff ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Bu karmaşıklıklara rağmen, Fatske anlaşmanın gerçekleşebileceğine dair iyimserliğini dile getirerek şunları söyledi: “Başarı şansının %50’nin üzerinde olduğunu düşünüyorum, ancak %100 değil. Medyayı takip edenler her şeyin kesinleştiğini düşünebilir, ancak gerçekte henüz kesinleşmiş değil.”

Alman Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı, mali konunun anlaşmanın önündeki en büyük engel olmayacağını vurguladı ve şakayla karışık şöyle dedi: “Elbette bir bütçe sınırımız var, ancak Jürgen Klopp’tan vatanseverlik duygusuyla küçük bir indirim yapmasını bekliyorum.”

Fatzke, Klopp’un sahip olduğu teknik yetenekleri överek şunları vurguladı: “Jürgen Klopp, oyuncuları daha iyi hale getiriyor ve bu tartışılmaz bir gerçek. Eğer milli takımın başına geçerse, Alman futbolu fiziksel olarak daha güçlü, daha yoğun ve daha sağlam hale gelecektir.”

Açıklamalarını, Alman Futbol Federasyonu’nun yeni teknik direktör konusunu kısa sürede sonuçlandırmayı umduğunu belirterek şu sözlerle tamamladı: “Bunu en geç dört hafta içinde halledeceğimizi düşünüyorum.”