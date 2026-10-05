5 İngiliz devi Barcelona'nın yıldızını izliyor: Barça "reddedilemeyecek" bir teklif bekliyor

Jules Koundé'nin Barcelona ile sezon başından bu yana düşüşe geçen performansı, Fransız savunmacıyı yeniden Premier Lig'in büyük kulüplerinin ilgi odağı haline getirdi; birçok kulüp, önümüzdeki dönemde geleceğinde bir değişiklik yaşanma ihtimaline karşı durumunu yakından izlemeye başladı.

Koundé, hem sağ bek hem de stoper mevkisinde oynayabilme kabiliyeti ve uluslararası tecrübesi sayesinde İngiltere'de büyük bir takdir görüyor. Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Liverpool, oyuncunun Barcelona'daki durumuyla ilgili gelişmeleri takip ediyor.

Şu an için Fransız savunmacıya en çok ilgi duyan kulüpler Chelsea ve Arsenal gibi görünüyor; Londra kulübü oyuncunun savunmada birden fazla rol üstlenebilmesine değer verirken, Arsenal geçtiğimiz yaz transfer döneminde onu kadrosuna katma konusundaki ilgisini daha önce ortaya koymuştu.

Buna karşılık Manchester City, United ve Liverpool, özellikle Hansi Flick yönetiminde oynadığı maç sayısındaki düşüş sürerse durumu takip etmeye devam ediyor.

Buna rağmen, Koundé'yi kadrosuna katmak için Barcelona'ya sunulmuş resmi bir görüşme ya da teklif şimdilik bulunmuyor. Ayrıca Katalan kulüp, oyuncunun geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatması ve kariyerine "Camp Nou"da devam etme isteğini teyit etmesinin ardından onu elden çıkarma konusunda herhangi bir baskı altında değil.

Koundé'nin geleceğindeki belirleyici unsur, önümüzdeki aylardaki sportif durumu olacak; zira Fransız savunmacı asli oyuncu konumunu geri kazanmak ve Flick'in projesinde etkili bir rol sürdürmek istiyor.

Buna karşılık Barcelona, onun ayrılığına kolayca kapı aralamayı düşünmüyor ve ancak çok yüksek bir mali teklifin gelmesi halinde konuyu değerlendirmeye hazır olacak.

Premier Lig'in büyük kulüpleri Koundé'nin durumundaki gelişmeleri beklerken, Barcelona da olası herhangi bir gelişmeye karşı sağ bek piyasasını takip ediyor; Tottenham oyuncusu Pedro Porro ve Sporting Lizbon oyuncusu Iván Fresneda, kulübün ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor.