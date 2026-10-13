Abdel Fattah, zirve maçıyla ilgili tartışmayı daha da alevlendirdi

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Zamalek, Mısır Premier Lig'indeki Al Ahly ile oynanan zirve mücadelesine damga vuran hakem tartışmasının ardından resmi bir açıklama yayımlayarak 4 karar aldığını duyurdu.

Al Ahly, Zamalek oyuncularının itirazlarına ve takımın futbolcusu Shikabala… Shiko Banza için iki penaltı beklentisine sahne olan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Zamalek, bugün salı günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zamalek Kulübü yönetim kurulunda son zirve maçının olayları ve müsabakada yaşanan hakem hataları hakkında süregelen istişareler sonucunda, kulübün ve taraftarlarının haklarını korumak amacıyla aşağıdaki kararların alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Birincisi: Zirve mücadelesinde Zamalek'in mağdur olduğu ciddi hatalarla ilgili olarak kulübün ana hakem komitesine karşı sunduğu şikâyete nihai yanıt verilmesi için Mısır Futbol Federasyonu'na 48 saat süre tanınması."

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Zamalek'in açıklamasında ayrıca şöyle denildi: "İkincisi: Maça ait video yardımcı hakem (VAR) odası kayıtlarını dinlemek üzere kulüpten bir heyetin gönderilmesi için futbol federasyonu ile koordinasyon sağlanması; böylece oda içinde nelerin konuşulduğunun ve maçın gidişatını ile sonucunu etkileyen pozisyonlarda teknolojinin neden müdahale etmediğinin tespit edilmesi."

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Açıklama şöyle sürdü: "Üçüncüsü: Futbol federasyonu ana hakem komitesi başkanı Essam Abdel Fattah'ın, ON Sport kanalında gazeteci Seif Zaher ile yaptığı telefon bağlantısında dile getirdiği açıklamanın delil olarak gösterilmesi; futbol hakemlik kurallarının dünyada tek olduğu bilinmektedir."

Kulüp şöyle ekledi: "Dördüncüsü: Maçın televizyon yayını sırasında Zamalek Kulübü'ne yönelik hakaret içeren tezahüratların sesinin duyulmasından sorumlu kişinin hesap vermesi ve gerekli işlemlerin hızla yapılması talebiyle Medyayı Düzenleme Yüksek Konseyi ile iletişime geçilmesi; böylece medya kural ve standartlarına uyumun sağlanması ile sportif ve toplumsal değerlerin korunması."

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Zamalek açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi: "Son olarak, Zamalek'in uzun tarihi boyunca bu hatalardan büyük acılar çektiği ve bunun ağır bedelini ödediği göz önünde bulundurularak, hakemlerin kendisine karşı yaptığı hataların bir daha tekrarlanmaması için taraftarlarının haklarını savunmaya devam edeceğinin altı çizilmektedir. Sonuçları ne olursa olsun, durumun olduğu gibi kalması kabul edilemez olacaktır; zira Zamalek, genel olarak Mısır futbol sisteminde adalet ilkesinin yerleşmesine önem vermektedir."

Essam Abdel Fattah tartışma yarattı

Zamalek'in açıklamasında, son saatlerde büyük tartışma yaratan Essam Abdel Fattah'ın sözlerine atıfta bulunulduğu hatırlatılmalı.

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Abdel Fattah, Mısırlı hakemin kriterlerine göre Zamalek'in Al Ahly karşısında penaltıyı hak ettiğini vurguladı.

Abdel Fattah şöyle konuştu: "Zamalek zirve maçında haksızlığa mı uğradı? Bu konu beni ilgilendirmiyor. Ben yabancı hakeme karşıyım ve farklı kriterler var; Mısır'da verilen bir karar başka yerlerde verilmeyebilir. Zirvenin hakemi Mısırlı olsaydı başka kararlar çıkabilirdi."

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Şöyle ekledi: "Marwan Attia ve Shiko Banza pozisyonunda olan şu: Top, herhangi bir temas gerçekleşmeden önce saha dışına çıktı ve yardımcı hakem topu Al Ahly için kale vuruşu olarak değerlendirdi."

Devamında şunları söyledi: "Shiko Banza ve Ashraf Dari pozisyonunda hakem Mısırlı olsaydı Zamalek lehine penaltı verilirdi; ancak bunlar farklı ekoller ve ben bir düşünceyi ya da ekolü Mısır futboluna uyacak şekilde değiştiremem."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hakem Mısırlı değil ve benim onun üzerinde hiçbir yetkim yok. Resmi belgelerle kanıtlanmış koşullar nedeniyle zirve mücadelesini yönetmek üzere atayacak elit bir hakem bulamadık."







